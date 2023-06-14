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Директор Карпат - о трансферах клуба: Будут игроки из Металлиста. Возможно, и из-за границы
Идет полная перестройка команды
Фото: Google
Директор "Карпат" Степан Юрчишин рассказал о трансферных целях львовского клуба.
"Идет полная перестройка главной команды. Все еще в процессе. Сейчас трудно пригласить в команду многих высококлассных игроков, особенно из-за границы, война. Однако, наша селекционная служба работает. Уверен, к старту чемпионата Маркевич будет иметь в своем распоряжении всех футболистов, которых хочет видеть".
Функционер прокомментировал слухи, что большинство новых игроков перейдут из харьковского "Металлиста".
"На данный момент я не могу дать ответ на этот вопрос. На днях будет официальное представление игроков. Скажу только одно, что речь идет о десяти, а может и больше, новых футболистах, которые станут полноценными игроками клуба. Среди них есть игроки и из "Металлиста". Возможно, будут и игроки из-за границы. Переговоры еще продолжаются", - сказал Юрчишин.
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