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Директор Карпат - о трансферах клуба: Будут игроки из Металлиста. Возможно, и из-за границы

Первая лига
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Идет полная перестройка команды

Директор Карпат - о трансферах клуба: Будут игроки из Металлиста. Возможно, и из-за границы

Фото: Google

Новина українською

Директор "Карпат" Степан Юрчишин рассказал о трансферных целях львовского клуба.

"Идет полная перестройка главной команды. Все еще в процессе. Сейчас трудно пригласить в команду многих высококлассных игроков, особенно из-за границы, война. Однако, наша селекционная служба работает. Уверен, к старту чемпионата Маркевич будет иметь в своем распоряжении всех футболистов, которых хочет видеть".

Функционер прокомментировал слухи, что большинство новых игроков перейдут из харьковского "Металлиста".

"На данный момент я не могу дать ответ на этот вопрос. На днях будет официальное представление игроков. Скажу только одно, что речь идет о десяти, а может и больше, новых футболистах, которые станут полноценными игроками клуба. Среди них есть игроки и из "Металлиста". Возможно, будут и игроки из-за границы. Переговоры еще продолжаются", - сказал Юрчишин.

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В статье: Степан Юрчишин Карпаты (Львов)
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