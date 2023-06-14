  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Подолье возвращается в Первую лигу. Известно о первых летних планах команды
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Подолье возвращается в Первую лигу. Известно о первых летних планах команды

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Хмельницкий возвращается в большой футбол

Подолье возвращается в Первую лигу. Известно о первых летних планах команды

Новина українською

После продолжительного перерыва, вызванного полномасштабной российской агрессией, хмельницкое "Подолье" решило возобновить свое участие в Первой лиге Украины.

Читайте такжеВ боях под Соледаром погиб тренер ДЮФК Подолье

Подоляне начнут подготовку к новым испытаниям 19 июня в Хмельницком. Следующие сборы также пройдут дома.

Есть пополнение в тренерском штабе. Наставнику Виталию Костышину по-прежнему будут помогать Руслан Соболевский и Александр Mандзюк, а тренером по физподготовке будет Александр Дзюбчик, который в прошлом сезоне работал с сильнейшей любительской командой области – "Колос" (Полонное).

С первыми летними новичками контракты будут подписаны на следующей неделе.

Что касается первого спарринга, то он запланирован на 27 июня с одной из команд из соседних областей.

По теме
yellow-arrow
Ковпак: Руководство ЛНЗ поставило новую цель – завтра выпить весь алкоголь в Черкассах
yellow-arrow
Впервые в истории Черкасская область будет представлена в УПЛ
yellow-arrow
Верес - Металлург 6:1. Ровенский коллектив сохраняет прописку в УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Подолье (Хмельницкий)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде