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Подолье возвращается в Первую лигу. Известно о первых летних планах команды
Хмельницкий возвращается в большой футбол
После продолжительного перерыва, вызванного полномасштабной российской агрессией, хмельницкое "Подолье" решило возобновить свое участие в Первой лиге Украины.
Подоляне начнут подготовку к новым испытаниям 19 июня в Хмельницком. Следующие сборы также пройдут дома.
Есть пополнение в тренерском штабе. Наставнику Виталию Костышину по-прежнему будут помогать Руслан Соболевский и Александр Mандзюк, а тренером по физподготовке будет Александр Дзюбчик, который в прошлом сезоне работал с сильнейшей любительской командой области – "Колос" (Полонное).
С первыми летними новичками контракты будут подписаны на следующей неделе.
Что касается первого спарринга, то он запланирован на 27 июня с одной из команд из соседних областей.
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