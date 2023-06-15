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Наставник Металлурга З: Мы почувствовали уровень УПЛ

Первая лига
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Владимир Микитин рассказал о поражении от "Вереса"

Наставник Металлурга З: Мы почувствовали уровень УПЛ

Фото: facebook.com/mfcmetalurg

Новина українською

Главный тренер запорожского "Металлурга" Владимир Микитин прокомментировал поражение от "Вереса" (1:6) в ответном матче плей-офф за право играть в УПЛ (по итогам двух встреч 2:6).

"Понимали, что в Ровно нам будет тяжело. Сегодня мы почувствовали уровень УПЛ. Это для нас хороший опыт. Спасибо ребятам, руководству клуба, болельщикам. К сожалению, они, как и команда, сейчас находятся не в Запорожье. Тем не менее, мы сделали невозможное в этом сезоне.

Сегодня футболисты выходили на поле уже героями. Да, будем анализировать эту игру. Хотя, я уже понимаю причины. Позже мы об этом поговорим с командой.

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Быстрые пропущенные мячи? Некоторые футболисты испугались. Давление соперника было невероятным. Правый фланг наш очень плохо сыграл. Это уровень УПЛ. Здесь не бывает просто. Ты должен уметь выдерживать натиск соперника. Мы сделали все возможное и, даже больше.

Перед сезоном мы ставили задачу - седьмое место. Но мы попали в чемпионскую группу Первой лиги и потом в зону переходных матчей! Конечно, мы разочарованы этим результатом. Но у нас - все впереди", — резюмировал Микитин.

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В статье: Владимир Микитин Верес (Ровно) Металлург (Запорожье)
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Источник:
nkveres.com

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
15.06.2023 в 11:48
А що робити Металургу в УПЛ? Про це добре сказав Вiрт: є грошi-є футболiсти ,нема грошей-нема футболiстiв! А звiдки вiзьмуться грошi? Якщо у нас не залишилося нiчого свого.Якщо нас все життя грабували.Спочатку Москва,а при незалежностi цю естафету прийняв Киiв.Памятаю,як на початку 90х цiлими колонами з Запорiжсталi вивозили металобрухт в порт,а потiм в Турцiю.I це робилося з вiдома ш пiд патронатом Киева(тому,що мiлшцiя .що охороняла цi колони була киiвська.А до цього ще добавте мафiю з Киiва,Донецька та Днiпра,Все загарбали,Нiчого не залишили, так звiдки взяти грощi на футбол?
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