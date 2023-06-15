Наставник Металлурга З: Мы почувствовали уровень УПЛ

Главный тренер запорожского "Металлурга" Владимир Микитин прокомментировал поражение от "Вереса" (1:6) в ответном матче плей-офф за право играть в УПЛ (по итогам двух встреч 2:6).

"Понимали, что в Ровно нам будет тяжело. Сегодня мы почувствовали уровень УПЛ. Это для нас хороший опыт. Спасибо ребятам, руководству клуба, болельщикам. К сожалению, они, как и команда, сейчас находятся не в Запорожье. Тем не менее, мы сделали невозможное в этом сезоне.

Сегодня футболисты выходили на поле уже героями. Да, будем анализировать эту игру. Хотя, я уже понимаю причины. Позже мы об этом поговорим с командой.