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Ингулец официально получил нового тренера
После ухода Сергея Ковальца он работал с приставкой и.о.
Фото: ФК Інгулець
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк назначил Владислава Лупашко главным тренером клуба. Специалист избавился от приставки и.о.
Детали соглашения не разглашаются.
Владислав пришел в клуб в 2017 году и почти сразу стал его лидером и капитаном.
После пяти сезонов на поле в футболке "Ингульца" и завершения карьеры игрока, остался в команде и перешел работать в тренерский штаб под руководством сначала Сергея Лавриненко, затем Младена Бартуловича и последнюю половину сезона - Сергея Ковальца.
Напомним, "Ингулец" проиграл переходные матчи против ЛНЗ (1:1, 1:2) и вылетел в Первую лигу.
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