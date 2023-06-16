Ингулец официально получил нового тренера

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк назначил Владислава Лупашко главным тренером клуба. Специалист избавился от приставки и.о.

Детали соглашения не разглашаются.

Владислав пришел в клуб в 2017 году и почти сразу стал его лидером и капитаном.

После пяти сезонов на поле в футболке "Ингульца" и завершения карьеры игрока, остался в команде и перешел работать в тренерский штаб под руководством сначала Сергея Лавриненко, затем Младена Бартуловича и последнюю половину сезона - Сергея Ковальца.

Напомним, "Ингулец" проиграл переходные матчи против ЛНЗ (1:1, 1:2) и вылетел в Первую лигу.