Тернопольская Нива определилась с новым главным тренером

После того как и.о. главного тренера тернопольской "Нивы" Сергей Атласюк пополнил тренерский штаб львовских "Карпат", должность руководителя недолго оставалась вакантной.

По информации Sport.ua, уже 20 июня футболистам перволиговой "Нивы", которые начнут подготовку к новому сезону, будет представлен новый главный тренер. Речь идет о Василии Малыке, который, кстати, в сезоне 2019/20 уже возглавлял эту команду.

В последнее время Малык тренировал дрогобычскую "Галичину", выступающую в первенстве Львовской области.

Помощниками Малыка в Тернополе будут Александр Стахов и Вячеслав Котляр, отвечающий за подготовку вратарей.

Вакантной в "Ниве" пока остается должность спортивного директора, так как Сергей Задорожный покинул клуб, решив сосредоточиться на агентской деятельности.