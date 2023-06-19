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Тернопольская Нива определилась с новым главным тренером
Речь идет о Василии Малыке
uafc.org.ua
После того как и.о. главного тренера
По информации Sport.ua, уже 20 июня футболистам перволиговой "Нивы", которые начнут подготовку к новому сезону, будет представлен новый главный тренер. Речь идет о Василии Малыке, который, кстати, в сезоне 2019/20 уже возглавлял эту команду.
В последнее время Малык тренировал дрогобычскую "Галичину", выступающую в первенстве Львовской области.
Помощниками Малыка в Тернополе будут Александр Стахов и Вячеслав Котляр, отвечающий за подготовку вратарей.
Вакантной в "Ниве" пока остается должность спортивного директора, так как Сергей Задорожный покинул клуб, решив сосредоточиться на агентской деятельности.
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