Карпаты заинтересованы в подписании Лучкевича

Украинский полузащитник Валерий Лучкевич может продолжить карьеру в " Карпатах ".

Главный тренер "львов" Мирон Маркевич хорошо знает возможности игрока еще со времен сотрудничества в "Днепре" и хотел бы видеть его в своей команде.

27-летний хавбек недавно покинул "Днепр-1" и сейчас находится в статусе свободного агента.

За днепрян Лучкевич выступал с лета 2021-го. В этом сезоне хавбек пропустил большую часть чемпионата из-за травмы, на его счету всего 3 матча.