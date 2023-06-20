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Карпаты заинтересованы в подписании Лучкевича

Первая лига
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Мирон Маркевич работал с игроком еще в Днепре

Карпаты заинтересованы в подписании Лучкевича

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Украинский полузащитник Валерий Лучкевич может продолжить карьеру в "Карпатах".

Главный тренер "львов" Мирон Маркевич хорошо знает возможности игрока еще со времен сотрудничества в "Днепре" и хотел бы видеть его в своей команде.

27-летний хавбек недавно покинул "Днепр-1" и сейчас находится в статусе свободного агента.

За днепрян Лучкевич выступал с лета 2021-го. В этом сезоне хавбек пропустил большую часть чемпионата из-за травмы, на его счету всего 3 матча.

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В статье: Игорь Лучкевич Карпаты (Львов)
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Источник:
football24

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