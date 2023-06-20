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Карпаты заинтересованы в подписании Лучкевича
Мирон Маркевич работал с игроком еще в Днепре
Фото: СК Днепр-1
Украинский полузащитник Валерий Лучкевич может продолжить карьеру в "
Главный тренер "львов" Мирон Маркевич хорошо знает возможности игрока еще со времен сотрудничества в "Днепре" и хотел бы видеть его в своей команде.
27-летний хавбек недавно покинул "Днепр-1" и сейчас находится в статусе свободного агента.
За днепрян Лучкевич выступал с лета 2021-го. В этом сезоне хавбек пропустил большую часть чемпионата из-за травмы, на его счету всего 3 матча.
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Источник:football24
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