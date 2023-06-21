Пять клубов исключены из ПФЛ. Львов не заявился на Первую лигу

В Киеве состоялось заседание клубов ПФЛ, на котором Лига исключила из состава организации 5 клубов.

Это "Никополь", МСК "Днепр" Черкассы, "Олимпик", "Волчанск" и "Волынь".

Эти команды после полномасштабного вторжения РФ не подали заявлений о продолжении временной приостановки участия в соревнованиях сезона 2023/24, не уплатили членские взносы и не продолжают свою деятельность.

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"Ужгород", "Краматорск", "Скорук", "Львов", "ВПК-Агро" приостановили участие в Первой лиге на сезон 2023/24 без лишения членства в ПФЛ.

АФСК Киев, "Балканы", "Карпаты" Галич, "Любомир" Ставище, "Николаев", "Сумы", "Мункач", "Кристалл", "Энергия" и "Таврия" приостановили участие во Второй лиге на сезон 2023/24 без лишения членства в ПФЛ.

В то же время приобрели членство в ПФЛ и сыграют в Первой или Второй лигах: "Дружба" (Мировка), "Скала 1911" (Стрый), "Локомотив" (Киев), "Кудровка" и ЮКСА (Тарасовка).

Отдельно отметим, что ФК "Львов", который вылетел из УПЛ, не был заявлен в ПФЛ, и таким образом, клуб не будет представлен на профессиональном уровне в следующем сезоне.