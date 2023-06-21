  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Пять клубов исключены из ПФЛ. Львов не заявился на Первую лигу
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пять клубов исключены из ПФЛ. Львов не заявился на Первую лигу

Первая лига
(3 голосов)

Еще пять клубов приостановили участие в Первой лиге

Пять клубов исключены из ПФЛ. Львов не заявился на Первую лигу

pfl.ua

Новина українською

В Киеве состоялось заседание клубов ПФЛ, на котором Лига исключила из состава организации 5 клубов.

Это "Никополь", МСК "Днепр" Черкассы, "Олимпик", "Волчанск" и "Волынь".

Эти команды после полномасштабного вторжения РФ не подали заявлений о продолжении временной приостановки участия в соревнованиях сезона 2023/24, не уплатили членские взносы и не продолжают свою деятельность.

Читайте такжеМаркевич устроил кадровую чистку: Карпаты расстались с 15 игроками

"Ужгород", "Краматорск", "Скорук", "Львов", "ВПК-Агро" приостановили участие в Первой лиге на сезон 2023/24 без лишения членства в ПФЛ.

АФСК Киев, "Балканы", "Карпаты" Галич, "Любомир" Ставище, "Николаев", "Сумы", "Мункач", "Кристалл", "Энергия" и "Таврия" приостановили участие во Второй лиге на сезон 2023/24 без лишения членства в ПФЛ.

В то же время приобрели членство в ПФЛ и сыграют в Первой или Второй лигах: "Дружба" (Мировка), "Скала 1911" (Стрый), "Локомотив" (Киев), "Кудровка" и ЮКСА (Тарасовка).

Отдельно отметим, что ФК "Львов", который вылетел из УПЛ, не был заявлен в ПФЛ, и таким образом, клуб не будет представлен на профессиональном уровне в следующем сезоне.

По теме
yellow-arrow
Президент ФСК Мариуполь: Львов не будет участвовать в Первой лиге, по регламенту мы должны занять место Скорука
yellow-arrow
Карпаты заинтересованы в подписании Лучкевича
yellow-arrow
Маркевич устроил кадровую чистку: Карпаты расстались с 15 игроками
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Волынь (Луцк) ФК Львов ПФЛ
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде