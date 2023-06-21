Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пять клубов исключены из ПФЛ. Львов не заявился на Первую лигу
Еще пять клубов приостановили участие в Первой лиге
pfl.ua
В Киеве состоялось заседание клубов ПФЛ, на котором Лига исключила из состава организации 5 клубов.
Это "Никополь", МСК "Днепр" Черкассы, "Олимпик", "Волчанск" и "Волынь".
Эти команды после полномасштабного вторжения РФ не подали заявлений о продолжении временной приостановки участия в соревнованиях сезона 2023/24, не уплатили членские взносы и не продолжают свою деятельность.
"Ужгород", "Краматорск", "Скорук", "Львов", "ВПК-Агро" приостановили участие в Первой лиге на сезон 2023/24 без лишения членства в ПФЛ.
АФСК Киев, "Балканы", "Карпаты" Галич, "Любомир" Ставище, "Николаев", "Сумы", "Мункач", "Кристалл", "Энергия" и "Таврия" приостановили участие во Второй лиге на сезон 2023/24 без лишения членства в ПФЛ.
В то же время приобрели членство в ПФЛ и сыграют в Первой или Второй лигах: "Дружба" (Мировка), "Скала 1911" (Стрый), "Локомотив" (Киев), "Кудровка" и ЮКСА (Тарасовка).
Отдельно отметим, что ФК "Львов", который вылетел из УПЛ, не был заявлен в ПФЛ, и таким образом, клуб не будет представлен на профессиональном уровне в следующем сезоне.
Популярное сейчас
- Сегодня стартует Евро-2023 U21. Молодежная сборная Украины принимает участие в финальной части
- Домучили Мальту, Буяльский - непризнанный гений, Украина на молодежном Евро
- Сегодня Днепр-1 и Ворскла узнают своих первых соперников в еврокубках 2023/24
- Президент ФСК Мариуполь: Львов не будет участвовать в Первой лиге, по регламенту мы должны занять место Скорука
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
Новости по теме
- 10:28 Украинские Карпаты, Кривбасс и Металлист узнали соперников. Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Украины
- 09:27 Украинские Очередная сельская экспансия УПЛ? Чего ждать от исхода сезона в Первой лиге
- 17:25 Украинские Вторая лига. Самоустранившийся Калуш, загадочная Черкащина и предсказуемые лидеры группы Б - анонс второго тура