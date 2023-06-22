ПФЛ утвердила формат Первой и Второй лиг на сезон 2023/24

Состоялась очередная конференция ПФЛ, на которой были приняты ряд решений, определяющих порядок и формат проведения соревнований под эгидой Лиги в следующем сезоне.

В Первой лиге следующего сезона будут две группы по 10 команд, которые будут поделены по географическому принципу, сыграют 18 туров (всего 180 матчей).

В группе А сыграют следующие команды: "Карпаты" (Львов), "Агробизнес" (Волочиск), "Буковина" (Черновцы), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Металлист" (Харьков), "Нива" (Тернополь), "Нива" (Бузова, Киевская область), "Подолье" (Хмельницкий), "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) и ФК "Хуст".

В группе Б: "Левый берег" (Киев), "Виктория" (Николаевка), "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни), "Диназ" (Вышгород), "Ингулец" (Петрово), "Кремень" (Кременчуг), "ФСК Мариуполь", "Металлург" (Запорожье), "Полтава" и "Чернигов-ШВСМ".

По 5 лучших команд из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. Остальные будут бороться за выживание.

На втором этапе команды группы А будут играть только с командами группы Б (два круга, 50 матчей).

Что касается обмена между лигами, то в УПЛ сразу выходят чемпион и вице-чемпион, а 3-4 команды сыграют переходные матчи с 13-й и 14-й командами УПЛ.

Во Вторую лигу сразу вылетают команды, занявшие 18-20 позиции. Команды, занявшие 16-17 места, будут играть переходные матчи с 2-3 командами Второй лиги.

Во Второй лиге в сезоне 2023/24 сыграет нечетное количество команд - 13 (одна команда будет пропускать тур). Всего будет сыграно 26 туров (156 матчей).

Победитель сразу выйдет в Первую лигу.