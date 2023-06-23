Президент Полесья: Цель на сезон - попытаться попасть в топ-5 УПЛ

Президент житомирского " Полесья " Геннадий Буткевич рассказал о целях команды на ппервый сезон в элите украинского футбола.

"Цель в сезоне – попытаться попасть в топ-5. А также не проигрывать на домашнем стадионе на глазах у житомирских болельщиков. Мы должны радовать житомирян и особенно ребят, которые сейчас на передовой", - сказал Буткевич.