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Президент Полесья: Цель на сезон - попытаться попасть в топ-5 УПЛ

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

Амбициозные цели житомирского клуба

Президент Полесья: Цель на сезон - попытаться попасть в топ-5 УПЛ

Новина українською

Президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич рассказал о целях команды на ппервый сезон в элите украинского футбола.

"Цель в сезоне – попытаться попасть в топ-5. А также не проигрывать на домашнем стадионе на глазах у житомирских болельщиков. Мы должны радовать житомирян и особенно ребят, которые сейчас на передовой", - сказал Буткевич.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Полесье" стало чемпионом Первой лиги и впервые вышло в элитный украинский дивизион.

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В статье: Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич
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Источник:
http://polissyafc.com

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Комментарии (1)
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vl@dimir (Ровно)
23.06.2023 в 18:12
Від скромності точно не помре
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