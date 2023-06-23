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Президент Полесья: Цель на сезон - попытаться попасть в топ-5 УПЛ
Амбициозные цели житомирского клуба
Президент житомирского "
"Цель в сезоне – попытаться попасть в топ-5. А также не проигрывать на домашнем стадионе на глазах у житомирских болельщиков. Мы должны радовать житомирян и особенно ребят, которые сейчас на передовой", - сказал Буткевич.
Напомним, по итогам прошлого сезона "Полесье" стало чемпионом Первой лиги и впервые вышло в элитный украинский дивизион.
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Источник:http://polissyafc.com
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Комментарии (1)
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vl@dimir (Ровно)
23.06.2023 в 18:12
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