Сын Олега Тарана Павел может войти в тренерский штаб Маркевича в Карпатах, - СМИ

Сын известного украинского футболиста и тренера Олега Тарана Павел, может войти в тренерский штаб Мирона Маркевича в " Карпатах ".

Павел Таран начал тренерскую карьеру в 2020 году. Он работал в дубле "Черноморца", днепровской "Победе", "Буковине" и "ВПК-Агро".

"Карпаты" в начале июня объявили о назначении главным тренером команды известного украинского специалиста Мирона Маркевича. Ранее была информация, что в штаб Маркевича войдут Андрей Сапуга, а также Богдан Стронцицкий (тренер вратарей).

Также ранее сообщалось, что в тренерский штаб Мирона Маркевича войдет его сын - Остап, который в середине мая покинул польскую "Радуню".