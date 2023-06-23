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Сын Олега Тарана Павел может войти в тренерский штаб Маркевича в Карпатах, - СМИ
Мирон Маркевич продолжает комплектовать свой тренерский штаб в Карпатах
Сын известного украинского футболиста и тренера Олега Тарана Павел, может войти в тренерский штаб Мирона Маркевича в "
Павел Таран начал тренерскую карьеру в 2020 году. Он работал в дубле "Черноморца", днепровской "Победе", "Буковине" и "ВПК-Агро".
"Карпаты" в начале июня объявили о назначении главным тренером команды известного украинского специалиста Мирона Маркевича. Ранее была информация, что в штаб Маркевича войдут Андрей Сапуга, а также Богдан Стронцицкий (тренер вратарей).
Также ранее сообщалось, что в тренерский штаб Мирона Маркевича войдет его сын - Остап, который в середине мая покинул польскую "Радуню".
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