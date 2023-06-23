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Сын Олега Тарана Павел может войти в тренерский штаб Маркевича в Карпатах, - СМИ

Первая лига
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(1 голосов)

Мирон Маркевич продолжает комплектовать свой тренерский штаб в Карпатах

Сын Олега Тарана Павел может войти в тренерский штаб Маркевича в Карпатах, - СМИ

Новина українською

Сын известного украинского футболиста и тренера Олега Тарана Павел, может войти в тренерский штаб Мирона Маркевича в "Карпатах".

Павел Таран начал тренерскую карьеру в 2020 году. Он работал в дубле "Черноморца", днепровской "Победе", "Буковине" и "ВПК-Агро".

"Карпаты" в начале июня объявили о назначении главным тренером команды известного украинского специалиста Мирона Маркевича. Ранее была информация, что в штаб Маркевича войдут Андрей Сапуга, а также Богдан Стронцицкий (тренер вратарей).

Также ранее сообщалось, что в тренерский штаб Мирона Маркевича войдет его сын - Остап, который в середине мая покинул польскую "Радуню".

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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трамвай за трамваєм (найкращий)
23.06.2023 в 18:50
Це добре !18 гравців , 8 фахових тренерів
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