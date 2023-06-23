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Президент Полесья: У клуба будет сугубо футбольный стадион на 12-15 тысяч

Первая лига
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(3 голосов)

Уже определено место, где этот стадион будет построен

Президент Полесья: У клуба будет сугубо футбольный стадион на 12-15 тысяч

polissyafc.com

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич рассказал о планах по строительству нового стадиона, а также детской академии клуба.

- Вы неоднократно говорили, что хотите видеть в структуре "Полесья" как можно больше местных воспитанников. Готова ли сейчас футбольная школа усиливать основную команду?

- Моя цель – это строительство в Житомире современной футбольной академии, чтобы как можно больше житомирских детей посвящали свое свободное время спорту. Впоследствии для детско-юношеской школы будет построена база, которая разместится у нового собственного стадиона.

- Расскажите подробнее о новом стадионе.

- Это будет сугубо футбольная арена где-то на 12-15 тысяч, где болельщиков от команды будет отделять всего несколько метров и отвечать стандартам УЕФА для проведения международных матчей. Уже есть место, где этот стадион будет построен.

- Ваша мечта, чтобы на этом стадионе сыграла сборная Украины?

- Моя мечта — чтобы сборная Украины побеждала где угодно, но лучше, чтобы на Чемпионате мира и чтобы в ее составе играло 4-5 игроков "Полесья".

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В статье: Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич
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Источник:
ФК Полісся

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Комментарии (2)
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жека-киев (биг виладж)
23.06.2023 в 22:36
Центральний стадіон в Житомирі, 15 років будували і ше не користувались. Практично новий, ну додай трибуну, і буде тобі 10тищ і відповідати вимогам групового турніру ЄК, туди правда, ше попасти треба.УПЛ грають на Баннікова і в Стрию, в Минаї, стадіон Полісся на їх фоні, дуже непогано виглядає
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Полiccя (Житомир)
23.06.2023 в 21:23
ще не бачив проекту але знаю, що стадіон буде одним з найкращих в Україні . Геннадій Владиславович якщо щось пообіцяв то можна бути впевненим , що все буде в найкращому вигляді
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