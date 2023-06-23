Президент Полесья: У клуба будет сугубо футбольный стадион на 12-15 тысяч

Президент " Полесья " Геннадий Буткевич рассказал о планах по строительству нового стадиона, а также детской академии клуба.

- Вы неоднократно говорили, что хотите видеть в структуре "Полесья" как можно больше местных воспитанников. Готова ли сейчас футбольная школа усиливать основную команду?

- Моя цель – это строительство в Житомире современной футбольной академии, чтобы как можно больше житомирских детей посвящали свое свободное время спорту. Впоследствии для детско-юношеской школы будет построена база, которая разместится у нового собственного стадиона.

- Расскажите подробнее о новом стадионе.

- Это будет сугубо футбольная арена где-то на 12-15 тысяч, где болельщиков от команды будет отделять всего несколько метров и отвечать стандартам УЕФА для проведения международных матчей. Уже есть место, где этот стадион будет построен.

- Ваша мечта, чтобы на этом стадионе сыграла сборная Украины?

- Моя мечта — чтобы сборная Украины побеждала где угодно, но лучше, чтобы на Чемпионате мира и чтобы в ее составе играло 4-5 игроков "Полесья".