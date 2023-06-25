Металлист 26 июня начнет подготовку к сезону 2023/24

В понедельник, 26 июня, харьковский "Металлист" начнет подготовку к сезону 2023/24, об этом сообщает официальный инстаграм-аккаунт клуба.

Согласно плану тренерского штаба, "желто-синие" проведут два двухнедельных сбора.

Базироваться команда будет в пгт Поляна, что в Закарпатской области. Завтра подопечные Андрея Анищенко, которого клуб недавно назначил главным тренером, соберутся в городе проведения сбора и расположатся в отеле Quelle Polyana.

"Металлист" по итогам сезона 2022/23 не смог удержаться в УПЛ. Команда закончила на 15-м месте с 22-а баллами. Следующий сезон харьковчане начнут в Первой лиге.