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Металлист 26 июня начнет подготовку к сезону 2023/24
Стартовать клуб будет в Первой лиге
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
В понедельник, 26 июня, харьковский "Металлист" начнет подготовку к сезону 2023/24, об этом сообщает официальный инстаграм-аккаунт клуба.
Согласно плану тренерского штаба, "желто-синие" проведут два двухнедельных сбора.
Базироваться команда будет в пгт Поляна, что в Закарпатской области. Завтра подопечные Андрея Анищенко, которого клуб недавно
"Металлист" по итогам сезона 2022/23 не смог удержаться в УПЛ. Команда закончила на 15-м месте с 22-а баллами. Следующий сезон харьковчане начнут в Первой лиге.
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