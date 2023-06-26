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Ингулец может подписать бывшего футболиста Металлиста 1925

Первая лига
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Сейчас он свободный агент

Ингулец может подписать бывшего футболиста Металлиста 1925

Новина українською

Бывший защитник "Металлиста 1925" Михаил Шершень продолжит карьеру в "Ингульце", сообщает Footboom. 28-летний защитник уже присоединился к новой команде.

Отметим, что Шершень этим летом покинул харьковскую команду на правах свободного агента. В прошлом сезоне на его счету 13 матчей в УПЛ и один забитый гол.

Ранее футболист также выступал за "Зарю", "Кремень" и "Авангард" (ныне "Краматорск").

Напомним, "Ингулец" уступил ЛНЗ в плей-офф за место в элитном дивизионе и в новом сезоне сыграет в группе Б Первой лиги.

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В статье: Ингулец (Петрово) Михаил Шершень
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Источник:
Footboom

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