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Ингулец может подписать бывшего футболиста Металлиста 1925
Сейчас он свободный агент
Бывший защитник "Металлиста 1925" Михаил Шершень продолжит карьеру в "Ингульце", сообщает Footboom. 28-летний защитник уже присоединился к новой команде.
Отметим, что Шершень этим летом покинул харьковскую команду на правах свободного агента. В прошлом сезоне на его счету 13 матчей в УПЛ и один забитый гол.
Ранее футболист также выступал за "Зарю", "Кремень" и "Авангард" (ныне "Краматорск").
Напомним, "Ингулец" уступил ЛНЗ в плей-офф за место в элитном дивизионе и в новом сезоне сыграет в группе Б Первой лиги.
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