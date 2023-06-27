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Виктория готовится к сезону в Первой лиге. Ждут новичков из Вереса и Оболони

Первая лига
(2 голосов)

Также запланировано шесть спаррингов

Виктория готовится к сезону в Первой лиге. Ждут новичков из Вереса и Оболони

Фото: facebook.com/viktoriyafc

Новина українською

Из-за начала широкомасштабной войны "Виктория" из Николаевки (Сумская область) пропустила прошлый сезон, но в предстоящей кампании возобновит выступления в Первой лиге.

Команда под руководством Анатолия Бессмертного и его ассистента Владимира Романенко уже начала подготовку к сезону - у "Виктории" запланированы шесть контрольных матчей.

Также команда работает на трансферном рынке. Новичками команды, скорее всего, станут Александр Лебеденко из "Вереса" и Максим Покотилюк из "Оболони".

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В статье: Виктория (Николаевка)
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Источник:
sport.ua

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