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Виктория готовится к сезону в Первой лиге. Ждут новичков из Вереса и Оболони
Также запланировано шесть спаррингов
Фото: facebook.com/viktoriyafc
Из-за начала широкомасштабной войны "Виктория" из Николаевки (Сумская область) пропустила прошлый сезон, но в предстоящей кампании возобновит выступления в
Команда под руководством Анатолия Бессмертного и его ассистента Владимира Романенко уже начала подготовку к сезону - у "Виктории" запланированы шесть контрольных матчей.
Также команда работает на трансферном рынке. Новичками команды, скорее всего, станут Александр Лебеденко из "Вереса" и Максим Покотилюк из "Оболони".
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