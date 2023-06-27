Виктория готовится к сезону в Первой лиге. Ждут новичков из Вереса и Оболони

Из-за начала широкомасштабной войны "Виктория" из Николаевки (Сумская область) пропустила прошлый сезон, но в предстоящей кампании возобновит выступления в Первой лиге .

Команда под руководством Анатолия Бессмертного и его ассистента Владимира Романенко уже начала подготовку к сезону - у "Виктории" запланированы шесть контрольных матчей.

Также команда работает на трансферном рынке. Новичками команды, скорее всего, станут Александр Лебеденко из "Вереса" и Максим Покотилюк из "Оболони".