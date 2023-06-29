Карпаты подписали бразильского нападающего

Бразильский нападающий Игорь Невеш Алвеш стал игроком львовских "Карпатах", пишет "Спортивка".

24-летний футболист уже отметил в описании в своем инстаграме, что является игроком львовской команды. При этом сами "зелено-белые" о подписании нового форварда до сих пор официально не объявили.

Последний сезон Невеш провел в чемпионате ОАЭ за местный "Аль Хамра". До этого бразилец защищал цвета "Реал Эстели" (Никарагуа), "Канкуна" (Мексика), "Атлетико Рейносы" (Мексика), а также играл за молодежную команду "Крисиумы" на родине.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.