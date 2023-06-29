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Защитник Металлурга перешел в Карпаты

Первая лига
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Продолжается комплектация состава

Защитник Металлурга перешел в Карпаты

Фото: Instagram

Новина українською

Центральный защитник "Карпат" Богдан Векляк стал игроком "Карпат", сообщает Sport.ua.

23-летний уроженец Жидачива до конца нынешнего года был связан контрактом с "Металлургом", однако сторонам удалось договориться о переходе футболиста в стан "зелено-белых" уже в межсезонье.

В минувшем сезоне Первой лиги Векляк провел за "Металлург" 8 матчей и забил 1 мяч – как раз в ворота "Карпат" на их поле. Тогда запорожский клуб выиграл со счетом 1:0 и опередил конкурента в борьбе за зону стыковых матчей за право играть в УПЛ.

Прежде Векляк играл за "Скалу" U-19, молодежку "Карпат" (в 2018–2019 годах), "Горняк-Спорт", "Олимпик" и "Минай".

Накануне в СМИ была информация, что "Карпаты" усилились 24-летним бразильским форвардом.

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В статье: Металлург (Запорожье) Богдан Векляк Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport.ua

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