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Маркевич: Мы дали футболистам такие нагрузки, что они откровенно сказали, что никогда в таком режиме не работали

Первая лига
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Мирон Богданович подтягивает физику

Маркевич: Мы дали футболистам такие нагрузки, что они откровенно сказали, что никогда в таком режиме не работали

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о планах команды на летних тренировочных сборах.

– В “Карпатах” продолжается тренировочный сбор. Каким компонентам больше всего уделяете внимание во время тренировочного процесса?

– Команда пополнилась новыми футболистами. Об изменениях в составе расскажем скоро. Эти игроки приехали в разных кондициях. Кто находится не в лучшей форме, у каждого есть объективные причины. Нужно привести команду в оптимальное физическое состояние. Поэтому мы сейчас едем на двухнедельный сбор в Ужгород, где будем все подтягивать.

– Какую работу планируете провести на сборах, кроме спаррингов?

– Мы хотим привести в порядок физические кондиции футболистов. Потому что они сейчас не самые лучшие. Команда всего неделю назад начала тренировочный процесс, мы дали им такие нагрузки, что они откровенно сказали, что никогда в таком режиме не работали. Мы предложили им атакующий футбол – играть вперед на скорости. Это требует много энергии. Поэтому на первое место у нас выходит физическая подготовка. Кроме того, процесс наигрования состава. Сейчас мы будем играть двумя разными составами, а ближе к чемпионату решим, кто будет заслуживать место в основе.

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В статье: Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів

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