Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич: Мы дали футболистам такие нагрузки, что они откровенно сказали, что никогда в таком режиме не работали
Мирон Богданович подтягивает физику
fckarpaty.org.ua
Главный тренер "
– В “Карпатах” продолжается тренировочный сбор. Каким компонентам больше всего уделяете внимание во время тренировочного процесса?
– Команда пополнилась новыми футболистами. Об изменениях в составе расскажем скоро. Эти игроки приехали в разных кондициях. Кто находится не в лучшей форме, у каждого есть объективные причины. Нужно привести команду в оптимальное физическое состояние. Поэтому мы сейчас едем на двухнедельный сбор в Ужгород, где будем все подтягивать.
– Какую работу планируете провести на сборах, кроме спаррингов?
– Мы хотим привести в порядок физические кондиции футболистов. Потому что они сейчас не самые лучшие. Команда всего неделю назад начала тренировочный процесс, мы дали им такие нагрузки, что они откровенно сказали, что никогда в таком режиме не работали. Мы предложили им атакующий футбол – играть вперед на скорости. Это требует много энергии. Поэтому на первое место у нас выходит физическая подготовка. Кроме того, процесс наигрования состава. Сейчас мы будем играть двумя разными составами, а ближе к чемпионату решим, кто будет заслуживать место в основе.
Популярное сейчас
- Мужская сборная Украины по пляжному футболу с двумя победами в группе не вышла в плей-офф ЕИ-2023
- СМИ: Дополнительного времени в Суперкубке УЕФА больше не будет
- Сборная Украины поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА
- Защитник Металлурга перешел в Карпаты
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО