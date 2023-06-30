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Директор КП Металлург: "Моем" ли мы деньги на клубе? Конечно, же нет

Первая лига
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Руководство клуба говорит, что в Запорожье все чисто и прозрачно

Директор КП Металлург: "Моем" ли мы деньги на клубе? Конечно, же нет

mfcmetalurg.com

Новина українською

Директор КП "Металлург" Юрий Зенкин опроверг коррупционные слухи вокруг одноименного футбольного клуба из Запорожья.

"Моем" ли мы деньги на "Металлурге"? Конечно, что нет. О нас часто пишут, что мы там украли и там. Я депутатам и всем заинтересованным, кто задает конструктивный вопрос… Мы сделали сравнительную таблицу – что было в 2021 году, до войны, и сведен бюджет при новой инфраструктуре в 2023-м. Без влияния инфляционных процессов бюджеты примерно одинаковы.

Поэтому те люди, которые хотят и имеют желание получить информацию, они ее получают и делают правильные выводы. А те, кто просто хейтит, тем не нужна наша информация. Это нормальный процесс, демократическое сообщество", – сказал Зенкин.

Напомним, что "Металлург" является муниципальным клубом - то есть, финансируется из городского бюджета Запорожья.

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В статье: Металлург (Запорожье)
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Источник:
Трибуна

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