Директор КП Металлург: "Моем" ли мы деньги на клубе? Конечно, же нет

Директор КП "Металлург" Юрий Зенкин опроверг коррупционные слухи вокруг одноименного футбольного клуба из Запорожья.

"Моем" ли мы деньги на "Металлурге"? Конечно, что нет. О нас часто пишут, что мы там украли и там. Я депутатам и всем заинтересованным, кто задает конструктивный вопрос… Мы сделали сравнительную таблицу – что было в 2021 году, до войны, и сведен бюджет при новой инфраструктуре в 2023-м. Без влияния инфляционных процессов бюджеты примерно одинаковы.

Поэтому те люди, которые хотят и имеют желание получить информацию, они ее получают и делают правильные выводы. А те, кто просто хейтит, тем не нужна наша информация. Это нормальный процесс, демократическое сообщество", – сказал Зенкин.