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Директор КП Металлург: "Моем" ли мы деньги на клубе? Конечно, же нет
Руководство клуба говорит, что в Запорожье все чисто и прозрачно
mfcmetalurg.com
Директор КП "Металлург" Юрий Зенкин опроверг коррупционные слухи вокруг
"Моем" ли мы деньги на "Металлурге"? Конечно, что нет. О нас часто пишут, что мы там украли и там. Я депутатам и всем заинтересованным, кто задает конструктивный вопрос… Мы сделали сравнительную таблицу – что было в 2021 году, до войны, и сведен бюджет при новой инфраструктуре в 2023-м. Без влияния инфляционных процессов бюджеты примерно одинаковы.
Поэтому те люди, которые хотят и имеют желание получить информацию, они ее получают и делают правильные выводы. А те, кто просто хейтит, тем не нужна наша информация. Это нормальный процесс, демократическое сообщество", – сказал Зенкин.
Напомним, что "Металлург" является муниципальным клубом - то есть, финансируется из городского бюджета Запорожья.
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