Директор КП Металлург - о бюджетном финансировании клуба: Ребята с "нуля" писали с благодарностью и поддержкой

Директор КП "Металлург" Юрий Зенкин в комментарии Tribuna.com объяснил, почему считает целесообразным выделять в военное время из городского бюджета Запорожья на финансирование одноименного футбольного клуба десятки миллионов гривен.

"Мы понимаем, что городу достаточно тяжело удерживать клуб за такие деньги. Тем более что город прифронтовый. Конечно, у людей возникают вопросы, зачем тратить такие деньги, эффективно ли они тратятся. Это все понятно.

Но я надеюсь, что команда и администрация показала прошлым сезоном, что нам удалось сработать эффективно.

Местное население по-разному реагирует. Есть несколько мнений, и это нормально. Те люди, которые немного далеки от спорта и футбола, конечно, задают вопросы. Те же, кто ближе к спорту – например, родители детей-футболистов – они иначе реагируют. Люди, которые разбираются в футболе, понимают, что за 63 млн грн выйти в стыки за УПЛ – это в определенной степени чудо от команды и тренерского штаба.

В начале полномасштабного вторжения я тоже спрашивал себя, нужно ли тратить такие средства на клуб в такое время. Но тогда мне написали ребята с нуля – с поддержкой, с благодарностью, что сохраняем команду, что занимаемся. В тот момент у меня сформировалось понятие, что этим нужно заниматься", - сказал Зенкин.