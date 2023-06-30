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Директор КП Металлург - о бюджетном финансировании клуба: Ребята с "нуля" писали с благодарностью и поддержкой
В клубе заявляют, что Металлург удачно осваивает городские деньги
Директор КП "Металлург" Юрий Зенкин в комментарии Tribuna.com объяснил, почему считает целесообразным выделять в военное время из городского бюджета Запорожья на финансирование
"Мы понимаем, что городу достаточно тяжело удерживать клуб за такие деньги. Тем более что город прифронтовый. Конечно, у людей возникают вопросы, зачем тратить такие деньги, эффективно ли они тратятся. Это все понятно.
Но я надеюсь, что команда и администрация показала прошлым сезоном, что нам удалось сработать эффективно.
Местное население по-разному реагирует. Есть несколько мнений, и это нормально. Те люди, которые немного далеки от спорта и футбола, конечно, задают вопросы. Те же, кто ближе к спорту – например, родители детей-футболистов – они иначе реагируют. Люди, которые разбираются в футболе, понимают, что за 63 млн грн выйти в стыки за УПЛ – это в определенной степени чудо от команды и тренерского штаба.
В начале полномасштабного вторжения я тоже спрашивал себя, нужно ли тратить такие средства на клуб в такое время. Но тогда мне написали ребята с нуля – с поддержкой, с благодарностью, что сохраняем команду, что занимаемся. В тот момент у меня сформировалось понятие, что этим нужно заниматься", - сказал Зенкин.
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