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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агробизнес уступает представителю УПЛ, Мариуполь играет вничью с ЛНЗ. Таблица спаррингов клубов Первой лиги

Первая лига
(2 голосов)

Следим за подготовкой клубов второго украинского дивизиона

Агробизнес уступает представителю УПЛ, Мариуполь играет вничью с ЛНЗ. Таблица спаррингов клубов Первой лиги

Фото: ФК Агробізнес

UA-Футбол
Новина українською

В следующем сезоне в Первой лиге Украины примут участие сразу два десятка клубов: кроме выступавших в прошлом сезоне пополнили дивизион также команды, пропустившие один чемпионат из-за полномасштабного вторжения. Чтобы легче следить за всеми событиями в коллективах, мы создали специальную таблицу контрольных матчей, где мы будем обновлять результаты спаррингов каждой команды. Также под таблицей с матчами смотрите список лучших бомбардиров лета, а также географию соперников (если будут товарищеские игры с зарубежными оппонентами). Таблица трансферов клубов Первой лиги регулярно обновляется здесь.

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В статье: Буковина (Черновцы) Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Подолье (Хмельницкий) Ингулец (Петрово) Диназ (Вышгород) Агробизнес (Волочиск) Виктория (Николаевка) Нива (Тернополь) Металлург (Запорожье) Металлист (Харьков) ФК Чернигов Эпицентр (Каменец-Подольский) ФСК Мариуполь Левый берег (Киев) Карпаты (Львов) Нива (Бузовая) ФК Хуст
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Комментарии (2)
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Rufius (Запорожье)
15.07.2023 в 20:19
Хуст - Металург 1-4
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+1
0
Ded_Bogdan (Львов)
10.07.2023 в 18:19
Чому в україномовній версії таблиця спарингів на якійсь незрозумілій мові.
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