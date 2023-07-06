Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты разгромили аматоров, две победы Ингульца. Таблица спаррингов клубов Первой лиги
Следим за подготовкой клубов второго украинского дивизиона
Фото: ФК Карпати
В следующем сезоне в Первой лиге Украины примут участие сразу два десятка клубов: кроме выступавших в прошлом сезоне пополнили дивизион также команды, пропустившие один чемпионат из-за полномасштабного вторжения. Чтобы легче следить за всеми событиями в коллективах, мы создали специальную таблицу контрольных матчей, где мы будем обновлять результаты спаррингов каждой команды. Также под таблицей с матчами смотрите список лучших бомбардиров лета, а также географию соперников (если будут товарищеские игры с зарубежными оппонентами). Таблица трансферов клубов Первой лиги регулярно обновляется
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