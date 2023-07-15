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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левый берег обыгрывает Оболонь, Карпаты идут без поражений. Таблица спаррингов клубов Первой лиги

Первая лига
(1 голосов)

Следим за подготовкой клубов второго украинского дивизиона

Левый берег обыгрывает Оболонь, Карпаты идут без поражений. Таблица спаррингов клубов Первой лиги

Фото: ФК Лівий берег

UA-Футбол
Новина українською

В следующем сезоне в Первой лиге Украины примут участие сразу два десятка клубов: кроме выступавших в прошлом сезоне пополнили дивизион также команды, пропустившие один чемпионат из-за полномасштабного вторжения. Чтобы легче следить за всеми событиями в коллективах, мы создали специальную таблицу контрольных матчей, где мы будем обновлять результаты спаррингов каждой команды. Также под таблицей с матчами смотрите список лучших бомбардиров лета, а также географию соперников (если будут товарищеские игры с зарубежными оппонентами). Таблица трансферов клубов Первой лиги регулярно обновляется здесь.

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Комментарии (1)
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Ded_Bogdan (Львов)
10.07.2023 в 18:19
Чому в україномовній версії таблиця спарингів на якійсь незрозумілій мові.
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