Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялась жеребьевка календаря Первой лиги. Старт сезона - 28 июля
Команды будут поделены на две группы по 10 участников
Фото: fckarpaty.org
ПФЛ провела жеребьевку календаря
Чемпионат начнется 28 июля. Команды, как и в прошлом сезоне, будут поделены на две группы по 10 участников.
Они сыграют 18 туров, а далее по 5 лучших команд из двух групп будут бороться за повышение в классе.
Полный календарь доступен по ссылке.
Календарь 1-го тура Групп А и Б
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Официально. Беседин нашел новый клуб после ухода из Динамо
- "Чтобы я не видел этого тренера". Журналист рассказал, почему Ахметов уволил Йовичевича
- Сабо: Испания преподнесла урок настоящего футбола
- Поворознюк: Лавриненко был уволен не из-за результатов
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн