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Состоялась жеребьевка календаря Первой лиги. Старт сезона - 28 июля

Первая лига
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Команды будут поделены на две группы по 10 участников

Состоялась жеребьевка календаря Первой лиги. Старт сезона - 28 июля

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

ПФЛ провела жеребьевку календаря Первой лиги сезона 2023/24.

Чемпионат начнется 28 июля. Команды, как и в прошлом сезоне, будут поделены на две группы по 10 участников.

Они сыграют 18 туров, а далее по 5 лучших команд из двух групп будут бороться за повышение в классе.

Полный календарь доступен по ссылке.

Календарь 1-го тура Групп А и Б

Состоялась жеребьевка календаря Первой лиги. Старт сезона - 28 июля - изображение 1
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В статье: Первая лига
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