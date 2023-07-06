Мирон Маркевич: Я долгое время не работал, пауза затянулась

Мирон Маркевич, который недавно вернулся к тренерской работе, возглавив " Карпаты ", рад тому, что ему удалось вернуться к тренерской деятельности.

"Я счастлив, что возглавил "Карпаты", и это действительно важный момент в моей тренерской карьере. Да, я долгое время не работал, пауза затянулась. Но для этого были объективные причины, о которых уже не стоит упоминать.

У меня огромный стимул и очень хочу развивать клуб. Могу заверить, что приложу все усилия для побед "Карпат". Надеюсь, что футболисты также проникнутся этой идеей", – сказал Маркевич.