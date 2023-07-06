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Мирон Маркевич: Я долгое время не работал, пауза затянулась
Тренер рад вернуться в Карпаты
fckarpaty.org.ua
Мирон Маркевич, который недавно вернулся к тренерской работе, возглавив "
"Я счастлив, что возглавил "Карпаты", и это действительно важный момент в моей тренерской карьере. Да, я долгое время не работал, пауза затянулась. Но для этого были объективные причины, о которых уже не стоит упоминать.
У меня огромный стимул и очень хочу развивать клуб. Могу заверить, что приложу все усилия для побед "Карпат". Надеюсь, что футболисты также проникнутся этой идеей", – сказал Маркевич.
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