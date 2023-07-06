Металлист обеспечил детей надлежащими условиями - как следствие, сейчас в сборную вызываются Мудрик, Лунин, Крыськив и Судаков

Главный тренер " Карпат " Мирон Маркевич поделился своим видением развития клубной структуры.

"Мы заинтересованы в синхронизации всех процессов. Хотим, чтобы и главная команда, и команды академии двигались в одном направлении. Будем делать акцент на качественной подготовке собственных воспитанников.

Проведу аналогию с "Металлистом", где клуб обеспечил детей хорошими полями, надлежащими жилищными условиями и профессиональным тренерским составом. Сейчас мы видим следствие этого, когда в национальную сборную вызываются Мудрик, Лунин, Крыськив и Судаков.

Хочу, чтобы похожая ситуация была во Львове. Если подойдем к этому взвешенно и рационально, то со временем тоже получим результат. Но для этого следует приложить много усилий", - сказал Маркевич.