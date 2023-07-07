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Украинец с опытом выступлений в Казахстане интересен Буковине

Первая лига
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Защитник может перейти в черновицкий клуб

Украинец с опытом выступлений в Казахстане интересен Буковине

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Перволиговая "Буковина" интересуется защитником Кириллом Пасичником. Об этом пишет Sport Arena.

30-летний защитник ранее выступал в Казахстане за "Астану", "Атырау", "Окжетпес" и другие клубы. В Украине футболист выступал в "Ужгороде", "Новых Санжарах".

Осеннюю часть прошлого сезона Пасичник провел в "Скоруке", после чего весной выступал за ФК "Полтава". Всего Пасичник сыграл 16 поединков за сезон, в которых отметился двумя ассистами.

Напомним, в кампании-2022/23 "Буковина" заняла третье место в группе выбывания Первой лиги. В новом сезоне черновицкий клуб сыграет в группе А. Начало соревнований во втором по силе дивизиона Украины намечено на 28 июля.

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В статье: Буковина (Черновцы)
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Источник:
Sport Arena

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