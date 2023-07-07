Украинец с опытом выступлений в Казахстане интересен Буковине

Перволиговая "Буковина" интересуется защитником Кириллом Пасичником. Об этом пишет Sport Arena.

30-летний защитник ранее выступал в Казахстане за "Астану", "Атырау", "Окжетпес" и другие клубы. В Украине футболист выступал в "Ужгороде", "Новых Санжарах".

Осеннюю часть прошлого сезона Пасичник провел в "Скоруке", после чего весной выступал за ФК "Полтава". Всего Пасичник сыграл 16 поединков за сезон, в которых отметился двумя ассистами.

Напомним, в кампании-2022/23 "Буковина" заняла третье место в группе выбывания Первой лиги. В новом сезоне черновицкий клуб сыграет в группе А. Начало соревнований во втором по силе дивизиона Украины намечено на 28 июля.