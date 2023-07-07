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Полторы команды. Карпаты объявили о подписании 16 игроков

Первая лига
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Мирон Богданович взялся за дело

Полторы команды. Карпаты объявили о подписании 16 игроков

Фото: twitter.com/KarpatyLvivFC/Автор - невідомий

Новина українською

"Карпаты" официально собюъявили о подписании контрактов сразу с 16 новичками.

Новичками львовян стали: 1 вратарь (Андрей Кожухарь), 7 защитников (Богдан Векляк, Петр Долгов, Александр Мизюк, Павел Полегенько, Богдан Порох, Юрий Романюк, Тимофей Сухарь), 7 полузащитников (Егор Демченко, Егор Картушов, Владислав Клименко, Ян Костенко, Кирилл Матвеев, Евгений Подлепенец, Эдуардо Сантос Соарес) и форвард Игор Невес Алвес.

Все они уже принимают участие в предсезонном тренировочном сборе клуба на Закарпатье.

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В статье: Карпаты (Львов)
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