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Полторы команды. Карпаты объявили о подписании 16 игроков
Мирон Богданович взялся за дело
Фото: twitter.com/KarpatyLvivFC/Автор - невідомий
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Новичками львовян стали: 1 вратарь (Андрей Кожухарь), 7 защитников (Богдан Векляк, Петр Долгов, Александр Мизюк, Павел Полегенько, Богдан Порох, Юрий Романюк, Тимофей Сухарь), 7 полузащитников (Егор Демченко, Егор Картушов, Владислав Клименко, Ян Костенко, Кирилл Матвеев, Евгений Подлепенец, Эдуардо Сантос Соарес) и форвард Игор Невес Алвес.
Все они уже принимают участие в предсезонном тренировочном сборе клуба на Закарпатье.
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