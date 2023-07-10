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Форвард Черноморца подписал полноценный контракт с Оболонью
Максим Ермоленко в прошлом сезоне играл за Обдонь в аренде
fc.obolon.ua
Нападающий Максим Ермоленко, который в прошлом сезоне выступал за "Оболонь" на парвах аренды из "Черноморца", подписал с пивоварами полноценный контракт.
Максим будет выступать под 11-м номером.
В прошлом сезоне форвард сыграл за "бело-зеленых" в 12 матчах.
Ранее также футболист за "Металлист 1925" и "Краматорск".
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Источник:ФК Оболонь
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