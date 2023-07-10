Форвард Черноморца подписал полноценный контракт с Оболонью

Нападающий Максим Ермоленко, который в прошлом сезоне выступал за "Оболонь" на парвах аренды из "Черноморца", подписал с пивоварами полноценный контракт.

Читайте также Оболонь взяла в аренду нападающего Черноморца Максима Ермоленко

Максим будет выступать под 11-м номером.

В прошлом сезоне форвард сыграл за "бело-зеленых" в 12 матчах.

Ранее также футболист за "Металлист 1925" и "Краматорск".