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Форвард Черноморца подписал полноценный контракт с Оболонью

Первая лига
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Максим Ермоленко в прошлом сезоне играл за Обдонь в аренде

Форвард Черноморца подписал полноценный контракт с Оболонью

fc.obolon.ua

Новина українською

Нападающий Максим Ермоленко, который в прошлом сезоне выступал за "Оболонь" на парвах аренды из "Черноморца", подписал с пивоварами полноценный контракт.

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Максим будет выступать под 11-м номером.

В прошлом сезоне форвард сыграл за "бело-зеленых" в 12 матчах.

Ранее также футболист за "Металлист 1925" и "Краматорск".

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В статье: Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев) Максим Ермоленко
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Источник:
ФК Оболонь

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