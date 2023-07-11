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Анищенко: Конечно, Ярославский участвует в жизнедеятельности клуба
Главный тренер харьковчан отметил, что созданы все условия для подготовки
Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен
Главный тренер "Металлиста" Андрей Анищенко рассказал о ходе подготовки команды к новому сезону.
– Все достаточно хорошо. У нас есть одно поле хорошего качества, на котором мы занимаемся. В отеле есть все необходимое для восстановления – бассейн, сауна. Иногда тренируемся в двухразовом режиме. Идет нормальный рабочий процесс, для которого созданы все условия.
– Президент "Металлиста" Александр Ярославский принимает участие в жизнедеятельности клуба?
– Конечно, участвует. Если созданы все условия для качественной подготовки – то это заслуга руководства клуба.
– Ходили слухи, что вы руководили основной командой "Металлиста" еще с апреля, когда исполняющим обязанности главного тренера был Перица Огненович. Можете прокомментировать эту информацию?
– Огненович был главным тренером "Металлиста", а я был ассистентом в его штабе, помогал ему. В это время с юношеской командой работали Вадим Харченко, Иван Панчишин и Александр Горяинов, - рассказал Анищенко в интервью FanDay.
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