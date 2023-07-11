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Металлург выбирает домашний стадион на следующий сезон из трех вариантов

Первая лига
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В клубе еще не определились с местом проведения домашних матчей

Металлург выбирает домашний стадион на следующий сезон из трех вариантов

Фото: facebook.com/mfcmetalurg

Новина українською

Руководство запорожского "Металлурга" еще не определилось с тем, где команда будет принимать соперников в домашних матчах Первой лиги грядущего сезона.

На данный момент, рассматриваются варианты со стадионами в Киеве, Кропивницком и Умани.

Сейчас подопечные Владимира Микитина находятся на сборе в Моршине. 11 июля в Бережанах они сыграют спарринг с тернопольской "Нивой", 15 – с "Хустом", 18 – со "Скалой" и 20 – с "Прикарпатьем".

Ряды "Металлурга" пополнили Александр Николишин из "Металлиста" и арендованный у "Кремня" Денис Галата.

Еще три потенциальных новичка находятся на просмотре.

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В статье: Металлург (Запорожье)
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Источник:
sport.ua

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