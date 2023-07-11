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Металлург выбирает домашний стадион на следующий сезон из трех вариантов
В клубе еще не определились с местом проведения домашних матчей
Фото: facebook.com/mfcmetalurg
Руководство запорожского "
На данный момент, рассматриваются варианты со стадионами в Киеве, Кропивницком и Умани.
Сейчас подопечные Владимира Микитина находятся на сборе в Моршине. 11 июля в Бережанах они сыграют спарринг с тернопольской "Нивой", 15 – с "Хустом", 18 – со "Скалой" и 20 – с "Прикарпатьем".
Ряды "Металлурга" пополнили Александр Николишин из "Металлиста" и арендованный у "Кремня" Денис Галата.
Еще три потенциальных новичка находятся на просмотре.
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