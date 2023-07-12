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Виктория будет проводить домашние матчи в Первой лиге на стадионе Юбилейный в Сумах

Первая лига
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Большой футбол возвращается в Сумы

Виктория будет проводить домашние матчи в Первой лиге на стадионе Юбилейный в Сумах

фото из свободных источников

Новина українською

"Виктория" (Николаевка) определилась с домашним стадионом в грядущем сезоне в Первой лиге.

Как сообщает пресс-служба клуба, команда будет играть в первой лиге на стадионе "Юбилейный".

Первый матч на арене состоится 6 августа. "Виктория" будет принимать запорожский "Металлург".

Напомним, что стадион "Юбилейный" в Сумах был открыт в 2001 году. Он может вместить 25 830 зрителей.

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В статье: Стадион "Юбилейный" Виктория (Николаевка)
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