Виктория будет проводить домашние матчи в Первой лиге на стадионе Юбилейный в Сумах

"Виктория" (Николаевка) определилась с домашним стадионом в грядущем сезоне в Первой лиге.

Как сообщает пресс-служба клуба, команда будет играть в первой лиге на стадионе "Юбилейный".

Первый матч на арене состоится 6 августа. "Виктория" будет принимать запорожский "Металлург".

Напомним, что стадион "Юбилейный" в Сумах был открыт в 2001 году. Он может вместить 25 830 зрителей.