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Виктория будет проводить домашние матчи в Первой лиге на стадионе Юбилейный в Сумах
Большой футбол возвращается в Сумы
фото из свободных источников
Как сообщает пресс-служба клуба, команда будет играть в первой лиге на стадионе "Юбилейный".
Первый матч на арене состоится 6 августа. "Виктория" будет принимать запорожский "Металлург".
Напомним, что стадион "Юбилейный" в Сумах был открыт в 2001 году. Он может вместить 25 830 зрителей.
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Источник:Инстаграм Виктории
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