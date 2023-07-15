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Карпаты закончили подготовку к новому сезону победой и вернулись во Львов
В последнем матче зелено-белые победили Ольховцы 2:0
Фото: пресслужби ФК "Карпати"
"Карпаты" в последнем матче в рамках подготовки к новому сезону обыграли "Ольховцы" со счетом 2:0. Полегенько и Галенков забили по одному мячу.
Подопечные Мирона Маркевича провели на сборах 5 спаррингов. Все 5 для "зелено-белых" стали победными. Всего команда забила в ворота соперников 16 мячей. Разница забитых и пропущенных составила 16 к 3. Самый результативный был спарринг против "Севлюша" (6:0).
После двухнедельных сборов в Закарпатье команда вернулась во Львов.
"Карпаты" начнут новый сезон Первой лиги 28 июля. Первым соперником львовян станет "Хуст".
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