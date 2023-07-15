Карпаты закончили подготовку к новому сезону победой и вернулись во Львов

"Карпаты" в последнем матче в рамках подготовки к новому сезону обыграли "Ольховцы" со счетом 2:0. Полегенько и Галенков забили по одному мячу.

Подопечные Мирона Маркевича провели на сборах 5 спаррингов. Все 5 для "зелено-белых" стали победными. Всего команда забила в ворота соперников 16 мячей. Разница забитых и пропущенных составила 16 к 3. Самый результативный был спарринг против "Севлюша" (6:0).

После двухнедельных сборов в Закарпатье команда вернулась во Львов.

"Карпаты" начнут новый сезон Первой лиги 28 июля. Первым соперником львовян станет "Хуст".