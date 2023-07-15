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Карпаты проведут контрольный матч против Вереса
Планы на межсезонье
fckarpaty.org.ua
Львовские "Карпаты" вернулись из Закарпатья во Львов, где и продолжают подготовку к следующему сезону. Ближайшие планы львовян – спарринг против участника УПЛ ровенского "Вереса". Он запланирован на 17-е июля.
Матч пройдет во Львове.
Также, как сообщает паблик болельщиков львовских "Карпат", команда примет участие в двух благотворительных матчах в поддержку ВСУ. Они состоятся вблизи Львова 18-го и 23-го июля – в Зубре и Ковеле.
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Источник:тг-канал Карпати Львів
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