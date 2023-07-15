  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Карпаты проведут контрольный матч против Вереса
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты проведут контрольный матч против Вереса

Первая лига
(1 голосов)

Планы на межсезонье

Карпаты проведут контрольный матч против Вереса

fckarpaty.org.ua

UA-Футбол
Новина українською

Львовские "Карпаты" вернулись из Закарпатья во Львов, где и продолжают подготовку к следующему сезону. Ближайшие планы львовян – спарринг против участника УПЛ ровенского "Вереса". Он запланирован на 17-е июля.

Матч пройдет во Львове.

Также, как сообщает паблик болельщиков львовских "Карпат", команда примет участие в двух благотворительных матчах в поддержку ВСУ. Они состоятся вблизи Львова 18-го и 23-го июля – в Зубре и Ковеле.

По теме
yellow-arrow
Карпаты закончили подготовку к новому сезону победой и вернулись во Львов
yellow-arrow
Игрок Металлиста Паулиньо Бойя на правах аренды перешел в Америку Минейро
yellow-arrow
Верес сыграл вничью с тернопольской Нивой. Матч закончился на 85-й минуте из-за воздушной тревоги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде