Карпаты проведут контрольный матч против Вереса

Львовские "Карпаты" вернулись из Закарпатья во Львов, где и продолжают подготовку к следующему сезону. Ближайшие планы львовян – спарринг против участника УПЛ ровенского "Вереса". Он запланирован на 17-е июля.

Матч пройдет во Львове.

Также, как сообщает паблик болельщиков львовских "Карпат", команда примет участие в двух благотворительных матчах в поддержку ВСУ. Они состоятся вблизи Львова 18-го и 23-го июля – в Зубре и Ковеле.