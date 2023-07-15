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Источник: Днепр-1 предложил 300 тысяч долларов за лучшего бомбардира Первой лиги
Металлург (Запорожье) отклонил первое предложение
Фото - ФК Металург (Запоріжжя) / автор невідомий
"Днепр-1" сделал официальное предложение по приобретению форварда "Металлурга" (Запорожье) Алексея Сидорова. Днепряне предложили 300 тысяч долларов, но запорожцы отказались продавать своего игрока на такие деньги. Источник сообщает, что "Днепр-1" продолжит переговоры.
В прошлом сезоне Алексей Сидоров отыграл за "Металлург (Запорожье) 24 матча в Первой лиге (вместе с переходными играми) и забил 11 голов. Он стал лучшим бомбардиром турнира. Также в его активе четыре результативных передачи.
Портал Transfermarkt оценивает Сидорова в 250 тысяч евро.
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