Источник: Днепр-1 предложил 300 тысяч долларов за лучшего бомбардира Первой лиги

"Днепр-1" сделал официальное предложение по приобретению форварда "Металлурга" (Запорожье) Алексея Сидорова. Днепряне предложили 300 тысяч долларов, но запорожцы отказались продавать своего игрока на такие деньги. Источник сообщает, что "Днепр-1" продолжит переговоры.

В прошлом сезоне Алексей Сидоров отыграл за "Металлург (Запорожье) 24 матча в Первой лиге (вместе с переходными играми) и забил 11 голов. Он стал лучшим бомбардиром турнира. Также в его активе четыре результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Сидорова в 250 тысяч евро.