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Источник: Днепр-1 предложил 300 тысяч долларов за лучшего бомбардира Первой лиги

Первая лига
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Металлург (Запорожье) отклонил первое предложение

Источник: Днепр-1 предложил 300 тысяч долларов за лучшего бомбардира Первой лиги

Фото - ФК Металург (Запоріжжя) / автор невідомий

UA-Футбол
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"Днепр-1" сделал официальное предложение по приобретению форварда "Металлурга" (Запорожье) Алексея Сидорова. Днепряне предложили 300 тысяч долларов, но запорожцы отказались продавать своего игрока на такие деньги. Источник сообщает, что "Днепр-1" продолжит переговоры.

В прошлом сезоне Алексей Сидоров отыграл за "Металлург (Запорожье) 24 матча в Первой лиге (вместе с переходными играми) и забил 11 голов. Он стал лучшим бомбардиром турнира. Также в его активе четыре результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Сидорова в 250 тысяч евро.

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В статье: СК Днепр-1 Металлург (Запорожье)
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Источник:
ТаТоТаке

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