Козловский, Гринь и Климец будут играть за Эпицентр

Шестая команда по итогам предыдущего сезона Первой лиги объявила о подписании трех новых игроков. Теперь за "Эпицентр" из Каменца-Подольского будут выступать Денис Козловский, Александр Климец и Сергей Гринь, сообщает клубная пресс-служба.

Хавбек Гринь из этого трио должен быть наиболее известен болельщикам. Воспитанник "Шахтера" ранее защищал цвета "Мариуполя", "Олимпика", "Вереса", киевского "Арсенала", "Зари" и "Александрии".

Полузащитник Климец на уровне ПФЛ уже выступал за "Волынь" и львовские "Карпаты".

19-летний защитник Козловский воспитанник волынской школы футбола. В прошлом сезоне он играл за юношескую команду "Металлиста 1925".

Напомним, новый сезон Первой лиги стартует 28 июля.