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Козловский, Гринь и Климец будут играть за Эпицентр
Пополнение в преддверии старта нового сезона Первой лиги
Фото: ФК Александрия
Шестая команда по итогам предыдущего сезона Первой лиги объявила о подписании трех новых игроков. Теперь за
Хавбек Гринь из этого трио должен быть наиболее известен болельщикам. Воспитанник "Шахтера" ранее защищал цвета "Мариуполя", "Олимпика", "Вереса", киевского "Арсенала", "Зари" и "Александрии".
Полузащитник Климец на уровне ПФЛ уже выступал за "Волынь" и львовские "Карпаты".
19-летний защитник Козловский воспитанник волынской школы футбола. В прошлом сезоне он играл за юношескую команду "Металлиста 1925".
Напомним, новый сезон Первой лиги стартует 28 июля.
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