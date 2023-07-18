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Директор МФК Металлург: Впервые в истории мы заработали деньги на трансфере футболиста
Команда в прошлом сезоне выстрелила в Первой Лиге
Фейсбук Юрія Зенкіна
Директор МФК "Металлург" Юрий Зенкин в интервью для УФ рассказал о летней трансферной кампании клуба.
“ – Говорят, что продажа Векляка в "Карпаты" стала первым трансфером коммунального клуба на выход?
– Именно так. Впервые в истории МФК "Металлург" мы заработали средства на трансфере.
– Вырученные средства вы реинвестировали в трансферы Галаты и Фальковского?
– Там трансферные контракты, да.
– По итогам работы на рынке МФК "Металлург" в плюсе или минусе?
– В минусе мы не можем быть. Конечно, такие операции финансируются из городского бюджета, потому вы исходили из того, что должны выйти в ноль. По трансферной политике в настоящее время мы точно не в минусе.
– Векляка, Шалфеева, Дворовенко трудно будет заменить?
– Тренерский штаб, спортивный директор работают над этим. Будем полагаться на ребят, которые есть и еще присоединятся к нам.
– “Металлург” к началу чемпионата будет кем-то усиливаться?
– Сказать, что планируется непременно усиление – нет. Но работа ведется. Конкретных фамилий назвать не могу. Но мы держим руку на пульсе”, - сказал Зенкин.
Аналитический портал Transfermarkt отмечает, что за переход защитника Богдана Векляка "Карпаты" заплатили 90 тысяч евро.
Добавим, что в прошлом сезоне МФК "Металлург" занял четвертое место в чемпионате Первой лиги. Команда вышла в стыки УПЛ, однако проиграла в переходных матчах "Вересу".
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