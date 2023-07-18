Директор МФК Металлург: Впервые в истории мы заработали деньги на трансфере футболиста

Директор МФК "Металлург" Юрий Зенкин в интервью для УФ рассказал о летней трансферной кампании клуба.

“ – Говорят, что продажа Векляка в "Карпаты" стала первым трансфером коммунального клуба на выход?

– Именно так. Впервые в истории МФК "Металлург" мы заработали средства на трансфере.

– Вырученные средства вы реинвестировали в трансферы Галаты и Фальковского?

– Там трансферные контракты, да.

– По итогам работы на рынке МФК "Металлург" в плюсе или минусе?

– В минусе мы не можем быть. Конечно, такие операции финансируются из городского бюджета, потому вы исходили из того, что должны выйти в ноль. По трансферной политике в настоящее время мы точно не в минусе.

– Векляка, Шалфеева, Дворовенко трудно будет заменить?

– Тренерский штаб, спортивный директор работают над этим. Будем полагаться на ребят, которые есть и еще присоединятся к нам.

– “Металлург” к началу чемпионата будет кем-то усиливаться?

– Сказать, что планируется непременно усиление – нет. Но работа ведется. Конкретных фамилий назвать не могу. Но мы держим руку на пульсе”, - сказал Зенкин.