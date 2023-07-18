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Карпаты работают над подписанием бразильского форварда
А вот Эдуардо Сантос пропустит старт сезона из-за травмы
fckarpaty.org.ua
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Впрочем, данный трансфер еще не подтвержден - у бразильского нападающего еще есть определенные обязательства перед своим нынешним клубом, но в "Карпатах" не теряют надежды увидеть его в своих рядах.
Неприятная новость для болельщиков "зелено-белых" - травма летнего новичка "Карпат" бразильского опорника Эдуардо Сантоса, который точно не поможет команде в стартовом матче перволигового первенства Украины с "Хустом".
У еще одного бразильского легионера "Карпат" Игоря Невеса со здоровьем все в порядке, он даже забивал в контрольных матчах.
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