Карпаты работают над подписанием бразильского форварда

" Карпаты " продолжают работать над усилением команды перед стартом сезона. Как сообщает Sport.ua, в львовском клубе ждут приезда третьего латиноамериканца, который, по словам тренера Мирона Маркевича, по манере игры напоминает своего земляка Батисту, который в свое время зажигал во львовской команде.

Впрочем, данный трансфер еще не подтвержден - у бразильского нападающего еще есть определенные обязательства перед своим нынешним клубом, но в "Карпатах" не теряют надежды увидеть его в своих рядах.

Неприятная новость для болельщиков "зелено-белых" - травма летнего новичка "Карпат" бразильского опорника Эдуардо Сантоса, который точно не поможет команде в стартовом матче перволигового первенства Украины с "Хустом".

У еще одного бразильского легионера "Карпат" Игоря Невеса со здоровьем все в порядке, он даже забивал в контрольных матчах.