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Карпаты работают над подписанием бразильского форварда

Первая лига
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А вот Эдуардо Сантос пропустит старт сезона из-за травмы

Карпаты работают над подписанием бразильского форварда

fckarpaty.org.ua

Новина українською

"Карпаты" продолжают работать над усилением команды перед стартом сезона. Как сообщает Sport.ua, в львовском клубе ждут приезда третьего латиноамериканца, который, по словам тренера Мирона Маркевича, по манере игры напоминает своего земляка Батисту, который в свое время зажигал во львовской команде.

Впрочем, данный трансфер еще не подтвержден - у бразильского нападающего еще есть определенные обязательства перед своим нынешним клубом, но в "Карпатах" не теряют надежды увидеть его в своих рядах.

Неприятная новость для болельщиков "зелено-белых" - травма летнего новичка "Карпат" бразильского опорника Эдуардо Сантоса, который точно не поможет команде в стартовом матче перволигового первенства Украины с "Хустом".

У еще одного бразильского легионера "Карпат" Игоря Невеса со здоровьем все в порядке, он даже забивал в контрольных матчах.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua

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