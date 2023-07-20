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Запорожский Металлург домашние матчи нового сезона будет проводить в Умани

Первая лига
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Новости из стана запорожского клуба

Запорожский Металлург домашние матчи нового сезона будет проводить в Умани

Фото: facebook.com/mfcmetalurg

Новина українською

Запорожский "Металлург" определился с местом проведения домашних матчей в Первой лиге в сезоне 2023/24.

Как стало известно Sport.ua, уже 23 июля подопечные Владимира Микитина сменят дислокацию на Умань, где будут базироваться и проводить домашние матчи.

Также отмечается, что после ухода в "Металлист 1925" бомбардира Алексея Сидорова, тренерский штаб сосредоточен на поиске фактурного забивного нападающего, который бы по манере игры напоминал Сидорова.

Также в "Металлург" вернулся один из лидеров команды Александр Снижко, который был на просмотре в "Александрии", однако не произвел впечатления на тренерский штаб "горожан".

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В статье: Металлург (Запорожье)
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Источник:
sport.ua

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