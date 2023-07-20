Горбунов – о сериале СМТ Ингулец: Это наш культурный, наш информационный фронт, наш ответ России на их войну

Шоумен, телеведущий и актер Юрий Горбунов, компания которого будет снимать сериал под рабочим названием "ПГТ Ингулец", прокомментировал информацию о выделении 33,6 миллиона гривен из бюджетных средств на этот проект.

"Я хотел по горячим следам ответить на те упреки, которые сегодня раздаются в прессе и интернете относительно того, что Юрий Горбунов собирается снимать сериал за государственные средства – и это 33 миллиона гривен.

Поэтому я хотел бы рассказать все по порядку. Коротко, но чтобы вы понимали, что происходит. Мультидийная платформа иновещания Украины в мае объявила художественный конкурс на съемки фильмов, сериалов, анимационных фильмов, документальных – с патриотическим направлением для того, чтобы поддержать дух украинцев, для того, чтобы еще больше поддержать наше патриотическое настроение. Среди них должны быть и комедии, в том числе.

Моя компания вместе с другими отправилась на этот конкурс. То есть государство объявило конкурс, а мы на него отреагировали. В самом конкурсе приняли участие около 123 компаний. Победили 53, в том числе с нашим проектом "Ингулец", включающим 24 серии.

Вы точно знаете, что все происходящее в государстве проходит через Prozorro. Мы предоставили наш бюджет – 33 миллиона гривен на 24 серии. Специалисты знают – это совсем небольшие деньги. Мы постараемся за эти деньги сделать такой продукт, который будет отражать нашу сегодняшнюю реальность, которая будет вдохновлять.

Почему сейчас важно снимать комедию? С начала войны мы дали сотни концертов для ВСУ. Знаю, как военные реагируют на то, что хотят позитива, юмора. Как они реагируют на анекдоты, веселые истории. Поэтому я точно знаю, что юмор сейчас нужен.

А еще РФ прямо сейчас выделяет миллиарды долларов на информационную войну, на культурную, они снимают сотни сериалов, фильмов, мультфильмов, где они пропагандируют свой "русский мир". Нам пока нечем ответить. Поэтому государство объявило конкурс, на который мы отреагировали. Продакшн, снимающий в Украине. Многие убежали за границу – мы на месте. Мы работаем, создаем рабочие места, запускаем индустрию, двигаем экономику.

Кроме того, все права на этот сериал, как и на другие выигравшие в конкурсе проекты, будут принадлежать государству. И их премьеры будут проходить на тех каналах, которые имеют наибольший охват. И будут на тех интернет-платформах, которые имеют самый большой охват. Чтобы как можно больше украинцев их увидело. Это наш культурный, наш информационный фронт. Это наш ответ России на их войну.

Мы делаем, чтобы это было качественно. В нашем случае – чтобы это было смешно. Потому что рабочее название "ПГТ Ингулец" рассказывает о тех событиях, которые происходят в Украине с первых дней войны. Прошу не путать мою волонтерскую деятельность, в которой наш союз предпринимателей работает с первых дней войны, собрав почти 800 автомобилей для ВСУ, около двух миллионов евро на наши концерты в ВСУ. Но когда государство предлагает снять контент для нашей информационной войны – наша патриотичная обязанность на это откликнуться и сделать все для того, чтобы у нас был достойный ответ россиянам.

И еще одно – вы знаете, кто в топ-20 у украинцев на ютубе? "Интерны" с Иваном Охлобыстиным. Знаете кто это такой? Возможно, это происходит потому, что у украинцев нет достойной альтернативы? Нет тех комедийных сериалов, которые можно смотреть? Мы будем такие создавать для того, чтобы мы достойно конкурировали с россиянами на культурном и информационном фронте", – сказал Горбунов.