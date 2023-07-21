Подолье представило четырех новичков

Хмельницкое "Подолье" объявило о подписании четырех новичков. Клуб клуб арендовал защитника "Руха" Глеба Савчука, а также нападающего "Оболони" Станислава Василенко.

Еще двоих игроков подписали на постоянной основе - защитника Валентина Корешкова, который в прошлом сезоне играл за "Диназ", а также нападающего Даниила Боженара. Предыдущей командой Боженара был "Скорук".

Напомним, что из-за войны "Подолье" прошлый сезон пропустило. Новый чемпионат Первой лиги клуб начнет гостевым матчем с "Прикарпатье", который состоится 29 июля.