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Подолье представило четырех новичков

Первая лига
(2 голосов)

Хмельницкий клуб усиливается в преддверии сезона

Подолье представило четырех новичков

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Хмельницкое "Подолье" объявило о подписании четырех новичков. Клуб клуб арендовал защитника "Руха" Глеба Савчука, а также нападающего "Оболони" Станислава Василенко.

Еще двоих игроков подписали на постоянной основе - защитника Валентина Корешкова, который в прошлом сезоне играл за "Диназ", а также нападающего Даниила Боженара. Предыдущей командой Боженара был "Скорук".

Напомним, что из-за войны "Подолье" прошлый сезон пропустило. Новый чемпионат Первой лиги клуб начнет гостевым матчем с "Прикарпатье", который состоится 29 июля.

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В статье: Первая лига Подолье (Хмельницкий)
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