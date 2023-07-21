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ПФЛ и Select представили официальный мяч на новый сезон. ВИДЕО

Первая лига
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Новое соглашение рассчитано на четыре года

ПФЛ и Select представили официальный мяч на новый сезон. ВИДЕО

Фото: сайт ПФЛ

Новина українською

Профессиональная футбольная лига и компания Select Sport Ukraine представили новый дизайн мяча Select Brillant Super, которым будут играть команды Первой и Второй лиг сезона 2023/2024.

За три сезона к мячу успели привыкнуть футболисты и по достоинству оценили его качество. Подтверждением качества явилось прохождение ряда тестов для получения сертификата FIFA Quality Pro. Новое соглашение между ПФЛ и Select рассчитано на четыре года.

Напомним, что Первая лига начнется уже 27 июля, а чемпионат Второй лиги стартует 6 августа.

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В статье: Первая лига Вторая лига
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