ПФЛ и Select представили официальный мяч на новый сезон. ВИДЕО

Профессиональная футбольная лига и компания Select Sport Ukraine представили новый дизайн мяча Select Brillant Super, которым будут играть команды Первой и Второй лиг сезона 2023/2024.

За три сезона к мячу успели привыкнуть футболисты и по достоинству оценили его качество. Подтверждением качества явилось прохождение ряда тестов для получения сертификата FIFA Quality Pro. Новое соглашение между ПФЛ и Select рассчитано на четыре года.

Напомним, что Первая лига начнется уже 27 июля, а чемпионат Второй лиги стартует 6 августа.