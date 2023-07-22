  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. ФК Хуст взял в аренду у Миная четырех игроков
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФК Хуст взял в аренду у Миная четырех игроков

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Серьезное усиление для дебютанта

ФК Хуст взял в аренду у Миная четырех игроков

facebook.com/football.khust

Новина українською

Дебютант Первой лиги Украины ФК "Хуст" арендовал сразу четырех футболистов "Миная". Об этом сообщает портал Sport.ua.

В частности, "Хуст" пролонгировал еще на один год арендные соглашения хавбека Вадима Мердеева и форварда Ивана Станковича.

Кроме того, новичок второго по силе украинского дивизиона арендовал у закарпатского клуба полузащитника Дмитрия Диянчука и защитника Евгения Скибу.

Отмечается, что ряды ФК "Хуст" также пополнили экс-игроки винницкой "Нивы". А именно речь идет о защитнике Иване Петруке и полузащитнике Владимире Шевчуке.

По теме
yellow-arrow
УПЛ ТВ - миф? Космический трансфер Шахтера, муниципальный клуб - это зло и схемы. ВИДЕО
yellow-arrow
Агробизнес уступает представителю УПЛ, Мариуполь играет вничью с ЛНЗ. Таблица спаррингов клубов Первой лиги
yellow-arrow
Рух в последнем летнем спарринге разгромил Агробизнес
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай ФК Хуст
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде