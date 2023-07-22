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ФК Хуст взял в аренду у Миная четырех игроков
Серьезное усиление для дебютанта
facebook.com/football.khust
Дебютант Первой лиги Украины ФК "Хуст" арендовал сразу четырех футболистов "Миная". Об этом сообщает портал Sport.ua.
В частности, "Хуст" пролонгировал еще на один год арендные соглашения хавбека Вадима Мердеева и форварда Ивана Станковича.
Кроме того, новичок второго по силе украинского дивизиона арендовал у закарпатского клуба полузащитника Дмитрия Диянчука и защитника Евгения Скибу.
Отмечается, что ряды ФК "Хуст" также пополнили экс-игроки винницкой "Нивы". А именно речь идет о защитнике Иване Петруке и полузащитнике Владимире Шевчуке.
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