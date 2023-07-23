  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Маркевич: Карпаты не обращались с предложением к Гладкому
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич: Карпаты не обращались с предложением к Гладкому

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Похоже Александр не присоединится к львовскому клубу

Маркевич: Карпаты не обращались с предложением к Гладкому

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Недавно говорилось, что Александр Гладкий может присоединиться к львовским "Карпатам". Главный тренер клуба Мирон Маркевич в интервью Sport.ua дал комментарии относительно трансфера нападающего:

"Даже не знаю кто занимается этой дезинформацией. Львовский клуб с никакими предложениями к Гладкому не обращался. Я ничего не имею против Гладкого, в свое время он был сильным форвардом, но его лучшие матчи уже позади. Тем более, что в "Карпатах" создают боеспособную команду с акцентом на молодых исполнителей.

Форварда мы таки нашли. Не хочу опережать события, но надеюсь, что на следующей неделе он появится в расположении клуба. Он - из Бразилии, однако это не тот форвард, которого мы ждали еще перед ужгородским сбором."

Напомним, Александр имел два периода в "Карпатах": с 2012 по 2014 год и с 2017 по 2018 год.

Прошлый сезон Гладкий провел в составе одесского "Черноморца". В футболке "моряков" украинский форвард сыграл 21 матч и записал на свой счет 1 забитый мяч.

По теме
yellow-arrow
УПЛ ТВ - миф? Космический трансфер Шахтера, муниципальный клуб - это зло и схемы. ВИДЕО
yellow-arrow
Карпаты могут вернуть Гладкого
yellow-arrow
ФК Хуст взял в аренду у Миная четырех игроков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич Александр Гладкий Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде