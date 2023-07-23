Маркевич: Карпаты не обращались с предложением к Гладкому

Недавно говорилось, что Александр Гладкий может присоединиться к львовским "Карпатам". Главный тренер клуба Мирон Маркевич в интервью Sport.ua дал комментарии относительно трансфера нападающего:

"Даже не знаю кто занимается этой дезинформацией. Львовский клуб с никакими предложениями к Гладкому не обращался. Я ничего не имею против Гладкого, в свое время он был сильным форвардом, но его лучшие матчи уже позади. Тем более, что в "Карпатах" создают боеспособную команду с акцентом на молодых исполнителей.

Форварда мы таки нашли. Не хочу опережать события, но надеюсь, что на следующей неделе он появится в расположении клуба. Он - из Бразилии, однако это не тот форвард, которого мы ждали еще перед ужгородским сбором."