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Маркевич: Карпаты не обращались с предложением к Гладкому
Похоже Александр не присоединится к львовскому клубу
fckarpaty.org.ua
Недавно говорилось, что Александр Гладкий
"Даже не знаю кто занимается этой дезинформацией. Львовский клуб с никакими предложениями к Гладкому не обращался. Я ничего не имею против Гладкого, в свое время он был сильным форвардом, но его лучшие матчи уже позади. Тем более, что в "Карпатах" создают боеспособную команду с акцентом на молодых исполнителей.
Форварда мы таки нашли. Не хочу опережать события, но надеюсь, что на следующей неделе он появится в расположении клуба. Он - из Бразилии, однако это не тот форвард, которого мы ждали еще перед ужгородским сбором."
Напомним, Александр имел два периода в "Карпатах": с 2012 по 2014 год и с 2017 по 2018 год.
Прошлый сезон Гладкий провел в составе одесского "Черноморца". В футболке "моряков" украинский форвард сыграл 21 матч и записал на свой счет 1 забитый мяч.
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