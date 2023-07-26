Нива приедет в гости к Буковине, возвращение Виктории. Что смотреть в четверг в Первой лиге

В четверг стартует новый сезон Первой лиги. "Мариуполь" будет принимать "Викторию", а "Буковина" будет противостоять "Ниве".

"Мариуполь" - "Виктория"

27.07.2023. 15:00

По спортивному принципу "Мариуполь" должен в этом сезоне играть во Второй лиге, но клуб получил шанс снова проявить себя в Первой лиге. Мариупольцы существенно свой состав в период межсезонья не обновили, но важно, что удалось сохранить костяк команды. Среди потерь следует отметить переход Дмитриева и Петрова. Пополнил ряды "Мариуполя" лучший действующий бомбардир Первой лиги Александр Батальский, игравший в прошлом сезоне за "Оболонь". 36-летний нападающий за свою карьеру забил 71 гол в Первой лиге. Среди контрольных матчей стоит отметить ничью с дебютантом УПЛ "ЛНЗ" (0:0).

"Виктория" после года отсутствия из-за российской агрессии возвращается в Первую лигу. Главным тренером является опытный Анатолий Бессмертный, в прошлом сезоне тренировавший "Львов". Коллективу из Николаевки удалось провести качественную селекцию в это межсезонье. Среди новичков стоит отметить подписание опытного голкипера Шелихова, а также Сасовского, Покотилюка, Машталира, Мышенко, Галенко и Савченко. Среди результатов контрольных матчей выделяется ничья с амбициозным "Левым берегом" – 1:1, а также победа над "Звягелем" – 2:0. В это межсезонье команды уже встречались между собой. В том противостоянии победили мариупольцы – 3:2, но ожидается, что в официальной игре подопечные Бессмертного могут взять реванш.

"Буковина" - "Нива" Тернополь

27.07.2023. 17:00. Стадион ФСК "Буковина"

Существенные изменения произошли в "Буковине" в летнее межсезонье. Команду уже покинули Сергийчук, Медведев, Скрипник, а также капитан Гакман. Без этих футболистов невозможно было представить игру черновицкого коллектива в прошлом сезоне. Среди новичков можно отметить разве что подписание опытного защитника Кирилла Пасечника, а также воспитанника академии "Днепра" голкипера Пономаренко. Кадровый потенциал "Буковины" в этом сезоне будет ограничен. В контрольных матчах подопечные Мельничука не впечатляли. Отметим разгромное поражение от "Подолья" – 0:3.

Тернопольский коллектив в этом сезоне будет играть под руководством опытного Василия Малыка. Важно, что в это межсезонье "Ниве" все же удалось сохранить костяк команды. Среди усиления следует отметить подписание хавбека Мудрого из ПФК "Львов", а также нападающего "Дружбы" Бороденко. В контрольных матчах подопечные Малыка смотрелись довольно неплохо. Ничьи с "Металлургом" и "Вересом", а также победа над "Агробизнесом" говорят о хорошей подготовке "Нивы" к старту сезона.