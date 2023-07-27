Возвращение Маркевича, Металлург без Сидорова. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Завтра в стартовом туре Первой лиги сыграют главные фавориты нынешнего сезона львовские "Карпаты". Подопечные Мирона Маркевича будут экзаменовать дебютанта ФК "Хуст".

"Нива" Бузовая - "Агробизнес"

28.07.2023. 15:00. Буча. "Юбилейный"

Для хозяев эта игра станет дебютной в Первой лиге. Напомним, что команда распрощалась с главным тренером Сергеем Карпенко, а на его место был назначен Игорь Жабченко, с которым был заключен контракт на три года. В преддверии старта сезона коллектив из Бузовой получил солидное усиление. В первую очередь, стоит отметить подписание нападающего Сергейчука, а также хавбеков Шалфеева, Полюляха и Кныша. Учитывая кадровый потенциал, это будет новая команда, которая постарается закрепиться на уровне Первой лиги.

Клуб из Волочиска возвращается на профессиональный уровень. Косятк команды составляют игроки, которые представляли любительские коллективы Львовской области. Следует отметить мотивацию игроков, ведь большинство из них никогда не играли на таком уровне. Относительно контрольных матчей, подопечные Чижевского хоть и не побеждали представителей УПЛ, но достойную конкуренцию им составляли. Особое внимание следует обратить на противостояние с грозными "Карпатами" – 0:0. Эта игра показала, что "Агробизнес" в этом сезоне испортит нервы многим фаворитам.

"Карпаты" - "Хуст"

28.07.2023. 17:00. Львов. Стадион "Украина"

Львовяне – главные фавориты нынешнего сезона. В распоряжении Мирона Маркевича игроки, по своему потенциалу способные играть в УПЛ. Это будут совершенно новые "Карпаты", но за этим коллективом будет интересно понаблюдать. Мирон Маркевич возвращается к тренерской деятельности и перед ним стоит задача вывести львовский клуб в УПЛ. Среди новичков стоит отметить легионеров Эдуардо, Невеша, а также хорошо известных украинским болельщикам Полегенько, Картушова, Мизюка и т.д. Львовяне ни одного контрольного матча не проиграли. А их победа над Кривбассом свидетельствует о хорошей текущей готовности команды.

Для "Хуста" дебютный матч в Первой лиге будет очень непростым. В распоряжении Владимира Цыткина остались почти все игроки, игравшие в прошлом сезоне. Покинули команду Повхан, Андрица, Боднарук. К сожалению, качественного усиления состава не произошло, поэтому можем ожидать от "Хуста" борьбы за выживание, учитывая кадровый потенциал. В межсезонье "Карпаты" и "Хуст" уже встречались и победу праздновали львовяне – 4:2.

"Металлург" - "Кремень"

28.07.2023. 14:00. Умань. Стадион "Центральный"

Запорожский клуб в это межсезонье покинули игроки, которые были основными в прошлом сезоне. Речь идет о Векляке, Дворовенко и Шалфееве. Однако главной потерей является безусловно лидер коллектива Алексей Сидоров, который подписал контракт с "Металлистом-1925". Однако запорожцам все же удалось подписать игрока, который приятно поразил всех прошлого чемпионата. Речь идет об аренде Дениса Галаты. За "Кремень" форвард забил 19 голов и отдал 8 результативных передач в 61 поединке. Интересно будет понаблюдать за обновленным "Металлургом", в котором одну из ключевых ролей теперь будет играть именно Галата.

Коллектив из Кременчуга в это межсезонье потерял Фальковского, Галату, Ермолова и Матвеева, которые играли ключевую роль в игре команды Романа Локтионова. Однако главная цель "Кремня" - развитие молодых игроков и дальнейшая их продажа. Именно с этой целью следует рассматривать подписания Златьева и Рокотянского, которые в прошлом сезоне играли во Второй лиге.

Фаворитом этого противостояния следует считать номинальных хозяев, но можно не сомневаться, что "Кремень" без боя точно не будет сдаваться. Безусловно, потери болезненны для команды, но Роман Локтионов неоднократно доказывал, что умеет качественно работать с тем кадровым потенциалом, который у него есть.

"Левый Берег" - "Горняк-Спорт"

28.07.2023. 16.00. Стадион "Левый берег"

Из-за военного вторжения страны агрессора в Украину "Левый Берег" приостановил свои выступления, однако сохранил статус клуба ПФЛ. Амбициозный клуб дебютирует в Первой лиге. Качественная селекция в это межсезонье свидетельствует о том, что подопечные Первака не собираются отставать в нынешнем чемпионате. Братья Когуты, Якымив и Литовченко безусловно добавят коллективу боеспособности. Среди контрольных матчей стоит отметить уверенную победу над "Оболонью" - 2:0. Такой результат придал оптимизма болельщикам команды.

"Горняк-Спорт" существенно обновился в канун сезона. Новым главным тренером команды стал Валерий Куценко, работавший в тренерском штабе "Кремня". Куценко пришлось строить новую команду. Коллектив покинули Климов, Даценко, Чалый, Семка, Подручный, Шинкаренко, Громенко. Это именно те футболисты, вокруг которых строилась игра "Горняка-Спорт". Среди новичков можно отметить разве что эксфутболистов "Мариуполя" Дмитриева и Петрова. Разгромные поражения от "Ингульца" (0:6) и "Александрии (0:5) не добавили болельщикам положительных эмоций. Сейчас сложно оценить готовность команды, но вероятнее всего, "Горняк-Спорт" снова будет бороться за выживание.