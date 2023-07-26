Завтра стартует чемпионат в Первой лиге. Что нужно знать о новом сезоне

Уже завтра двумя матчами стартует новый сезон Первой лиги.

Каков формат соревнований?

Две группы по 10 клубов, разделенных по географическому принципу, сыграют 18 туров (всего 180 матчей).

Затем по пять лучших команд из групп А и Б переходят в группу, которая будет бороться за выход в УПЛ. На втором этапе друг с другом не могут встретиться команды, игравшие в одной группе осенью: только против пяти участников другой группы (два круга, еще 10 туров)

Первый этап начнется 27 июля, а завершится 25 ноября (базовый день последнего тура). Второй этап стартует 23 марта (базовый день), а завершается 25 мая.

Сколько клубов выходят в УПЛ?

Отметим, что повышаются в классе чемпион и вице-чемпион, третья и четвертая команды сыграют переходные матчи против 13-14 мест УПЛ. Во Вторую лигу сразу вылетают клубы, занявшие 18-20 позиции. Переходные матчи будут играть коллективы, завершившие чемпионат на 16-17 местах.

Кто в этом году сыграет в Первой лиге?

Група А Група Б "Карпати" Львів

"Буковина" Чернівці

"Прикарпаття" Івано-Франківськ

"Нива" Тернопіль

"Металіст" Харків

"Агробізнес" Волочиськ

"Епіцентр" Кам'янець-Подільський

"Поділля" Хмельницький

"Нива" Бузова

"Хуст" "Чернігів"

"Інгулець" Петрове

"Лівий Берег" Київ

"Маріуполь"

"Металург" Запоріжжя

"Кремінь" Кременчук

"Вікторія" Миколаївка

"Гірник-Спорт" Горішні Плавні

"Полтава"

"Діназ" Вишгород

Кто главные фавориты сезона?

Главным фаворитом нынешнего сезона являются львовские "Карпаты", которые существенно обновились и усилились в летнее межсезонье. Команду возглавил Мирон Маркевич, после паузы возвращающийся к тренерской деятельности. По кадровому потенциалу "Карпаты" выделяются на фоне других представителей Первой лиги.

В группе Б будет претендовать на первое место "Ингулец", который по итогам прошлого сезона понизился в классе. Новый главный тренер петровцев Владислав Лупашко всегда отмечал то, что его подопечные будут играть в современный, комбинационный футбол. Интересно будет понаблюдать за обновленным коллективом из Петрового. Можно не сомневаться, что достойную конкуренцию составит "Левый Берег", возвращающийся после годовой паузы. Амбициозный коллектив Виталия Первака имеет все шансы побороться за повышение в классе уже в этом сезоне.

Кто может удивить в этом сезоне?

Безусловно, стоит отметить "Викторию", которую возглавляет опытный Анатолий Бессмертный. Команда провела качественную селекцию и может побороться за топ-3 своей группы. Также ожидаем большего "Эпицентра", который в весенней части прошлого сезона не отличался стабильностью.

Кто из игроков может стать открытием сезона?

В нынешнем розыгрыше Первой лиги будут играть ряд молодых футболистов, на которых следует обратить внимание. В первую очередь, стоит отметить 17-летнего хавбека харьковского "Металлиста" Геннадия Синчука, который уже успел принять участие в четырех матчах УПЛ. Геннадий является универсалом, который может сыграть на обоих флангах. Защитникам будет очень непросто противостоять 17-летнему нападающему "Металлиста" Егору Красникову, рост которого 200 см. Тем не менее, Егор пока играл на юношеском уровне, поэтому интересно будет последить за его адаптацией к взрослому футболу.

19-летний нападающий тернопольской "Нивы" Даниил Вольский в прошлом сезоне сыграл всего 51 минуту, но его гол в ворота "Металлурга" показал, что у этого игрока есть голевое чутье, которое может помочь ему раскрыться в этом чемпионате.

Лидером "Прикарпатья" в нынешнем сезоне может стать 20-летний игрок группы атаки Максим Стадник. Его скоростные данные могут помочь раскрыть потенциал, ведь всего один гол в прошлом чемпионате – это не тот результат, на который способен Максим.

21-летний хавбек запорожского "Металлурга" Сулейман Сейтхалилов может стать новым лидером команды. У этого футболиста хорошее виденье поля, а также поставленный удар. Ожидаем, что Сулейман в этом сезоне сможет заявить о себе.

Где будут транслироваться матчи?

Все матчи Первой лиги этого сезона будут традиционно транслироваться на YouTube канале ПФЛ. По поводу показа матчей на ТВ информации пока не поступало.

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Расписание первого тура

Группа А

27 июля (четверг)

"Буковина" – "Нива" (Тернополь). 17:00

28 июля (пятница)

"Нива" (Бузовая) – "Агробизнес". 15:00

"Карпаты" – ФК "Хуст". 17:00

29 июля (суббота)

"Прикарпатье" – "Подолье". 15:00

"Металлист" – "Эпицентр". 17:00

Группа В

27 июля (четверг)

ФСК "Мариуполь" – "Виктория". 15:00

28 июля (пятница)

"Металлург" – "Кремень". 14:00

"Левый Берег" – "Горняк-Спорт". 16:00

29 июля (суббота)

ФК "Чернигов" – "Диназ". 12:00

"Ингулец" - СК "Полтава". 16:00