Центральная игра дня в Ужгороде, возвращение Подолья. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу сыграют четыре заключительных матча стартового тура в Первой лиге. С особым интересом ожидается игра обновленного "Ингульца". Подопечным Лупашко будет противостоять СК "Полтава".

Группа А

"Прикарпатье" - "Подолье"

29.07.2023. 15:00. Ивано-Франковск. "Рух"

"Прикарпатье" за это летнее межсезонье потеряло почти всех своих ключевых игроков. Без Радульского, Борисевича, Сондея и Волошиновича было сложно представить команду в прошлом сезоне. Безусловно, это возрастные футболисты, но за счет них коллектив из Ивано-Франковска выступал достойно. Относительно новичков можно отметить разве что Семку, который может усилить игру команды на флангах. Тренерский штаб "Прикарпатье" умеет развивать молодых игроков и работать с имеющимся кадровым потенциалом. Ожидается, что подопечные Рыпана пасти задних в этом сезоне не будут, но достигать самых амбициозных задач будет сложно.

"Подолье" возвращается в большой футбол после паузы. В прошлом это крепкий середняк Первой лиги, портивший нервы многим фаворитам. Коллектив из Хмельницкого подписал много талантливой молодежи в это межсезонье. Стоит отметить Игоря Карпенко. который играл за "Подолье" в сезоне 2020/2021 и тогда забил 11 голов. Лидерами команды можно считать Цыбульника, Романова и Каверина. Ожидается, что подопечные Костышина будут бороться за топ-5 в своей группе.

"Металлист" - "Эпицентр"

29.07.2023. 17:00. Ужгород. "Авангард".

Харьковчане понизились в классе и существенно обновились накануне Первой лиги. После серба Огненовича команду принял наставник юношеского состава Анищенко. Главными приобретениями можно считать подписание 21-летнего хавбека Мораренко и голкипера Владислава Рыбака. Среди потерь, безусловно, стоит отметить нападающего Максима Прядуна, который в УПЛ забил девять голов и отдал три ассиста. Сейчас сложно даже представить, кто сможет заменить Максима. Похоже, что в нынешнем сезоне "Металлист" основную ставку будет делать не на результаты, а на развитие собственной молодежи.

"Эпицентр" в прошлом сезоне не отличался стабильностью, но это и не удивительно, если учитывать молодой состав команды. Тем не менее, в этом чемпионате перед командой должна стоять задача повышения в классе. Клуб подписал 29-летнего свободного агента Сергея Гриня, который в последний раз играл в августе прошлого года и в прошлом сезоне сыграл 13 минут – раз вышел на замену. Однако если он будет избегать травм, то сможет добавить игре коллективу из Каменец-Подольского новых красок в атаке. Среди контрольных матчей стоит отметить нулевую ничью с львовским "Рухом".

Если учитывать кадровый потенциал команд, то гости считаются фаворитами очного противостояния.

Группа Б

"Чернигов" - "Диназ"

29.07.2023. 12:00: Чернигов. "Юность"

Летом "Чернигов" не усилился, а наоборот ослабил свой кадровый потенциал. Особенно это касается флангов защиты, а также атаки. Наиболее болезненной является потеря 23-летнего Мирослава Сердюка, достигшего существенного прогресса в прошлом сезоне. Ожидается, что подопечные Чорного в этом чемпионате все же не смогут побороться за топ-5 в группе. "Диназ" прогнозируемо потерял ряд игроков, поэтому Александру Головко снова придется формировать обновленную команду. Сложно будет заменить Мораренко, лидера команды в весенней части сезона. Возможно, сможет проявить себя Кириченко, который в свои 21 год будет одним из самых опытных игроков средней линии.

"Ингулец" - "Полтава"

29.07.2023. 16:00. Петрово. "Ингулец"

"Ингулец" существенно обновился после вылета из УПЛ. За командой Владислава Лупашко будет интересно понаблюдать, ведь он исповедует современный футбол. Главным приобретением стоит считать Виталия Кольцова, который прошел школу "Шахтера" и поиграл за "Металлист 1925". Что касается потерь, то безусловно выделяется опытный защитник Максим Ковалев, который был лидером коллектива. Лупашко – молодой тренер, но он постоянно самосовершенствуется. Ожидается, что он сможет сформировать новую команду, которая будет бороться за победу в группе. Что касается "Полтавы", то этот клуб провел достаточно радикальное обновление состава. Полтавчане пригласили почти всех лидеров "Скорука", который приостановил свое существование. Однако потери были тоже существенными, поэтому пока неизвестно, сколько времени необходимо будет тренерскому штабу, чтобы наиграть игровые связи. Центр и фланги защиты, центр поля – пришлось перестраивать, а это было сделать довольно сложно в короткое межсезонье.

В очном противостоянии фаворитами все же считается "Ингулец", который даже в обновленном составе должен побеждать.