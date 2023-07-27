"Исторический трансфер". Металлург похвастался продажей форварда в Металлист 1925

Запорожский "Металлург" официально объявил о продаже 22-летнего форварда Алексея Сидорова в харьковский "Металлист 1925".

Запорожцы назвали этот трансфер рекордным, хотя сумму, которую получили за игрока, не назвали.

"Этот трансфер является историческим для нашего клуба. Привлеченные ресурсы от продажи футболиста позволят "Металлургу" сохранить и усилить основной состав команды, базироваться и проводить матчи за пределами прифронтового Запорожья и, соответственно, снова бороться за самые высокие места в чемпионате", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Сидоров подписал с "Металлистом 1925" контракт на 5 лет.

По данным СМИ, харьковчане заплатили за игрока 100 тысяч евро. Также у "Металлурга" будет процент от последующей продажи игрока.