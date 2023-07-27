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"Исторический трансфер". Металлург похвастался продажей форварда в Металлист 1925
Сумму, правда, запорожцы не назвали
Фото: ФК Металіст 1925
Запорожцы назвали этот трансфер рекордным, хотя сумму, которую получили за игрока, не назвали.
"Этот трансфер является историческим для нашего клуба.
Привлеченные ресурсы от продажи футболиста позволят "Металлургу" сохранить и усилить основной состав команды, базироваться и проводить матчи за пределами прифронтового Запорожья и, соответственно, снова бороться за самые высокие места в чемпионате", – говорится в заявлении клуба.
Напомним, что Сидоров подписал с "Металлистом 1925" контракт на 5 лет.
По данным СМИ, харьковчане заплатили за игрока 100 тысяч евро. Также у "Металлурга" будет процент от последующей продажи игрока.
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