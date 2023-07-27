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Мирон Маркевич: У Карпат бюджет для Первой лиги

Первая лига
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Наставник львовян рассказал о взаимодействии с президентом клуба

Мирон Маркевич: У Карпат бюджет для Первой лиги

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о сотрудничестве с президентом клуба, а также ответил на вопрос о бюджете.

- Президент Владимир Маткивский - довольно непубличный человек. Как вам с ним работается?

- Действительно, он старается меньше светиться и просто делает свое дело. Мне комфортно с ним работать. Нет такого, что пообещали, а потом не сделали. Это худшее в футболе. Сейчас так. Выйдем в высшую лигу - будет по-другому. Так оно должно быть.

Сейчас мы в первой лиге. Есть такие условия, и они, в принципе, подходят. А дальше будем смотреть.

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- Насколько президент вовлечен в вашу работу?

- Я не лезу в его работу, а он в мою. Не всем тренерам так везет, откровенно скажу.

- Какой бюджет сейчас у "Карпат"?

- Для первой лиги.

- Достаточно ли этого для борьбы за выход в УПЛ?

- Посмотрим. У нас впереди целый сезон. Уже в конце мы будем знать, сколько мы потратили. Пока что этого достаточно, - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
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Источник:
Tribuna.com

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