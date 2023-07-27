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Мирон Маркевич: У Карпат бюджет для Первой лиги
Наставник львовян рассказал о взаимодействии с президентом клуба
Фото: ФК Карпати Львів
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич рассказал о сотрудничестве с президентом клуба, а также ответил на вопрос о бюджете.
- Президент Владимир Маткивский - довольно непубличный человек. Как вам с ним работается?
- Действительно, он старается меньше светиться и просто делает свое дело. Мне комфортно с ним работать. Нет такого, что пообещали, а потом не сделали. Это худшее в футболе. Сейчас так. Выйдем в высшую лигу - будет по-другому. Так оно должно быть.
Сейчас мы в первой лиге. Есть такие условия, и они, в принципе, подходят. А дальше будем смотреть.
- Насколько президент вовлечен в вашу работу?
- Я не лезу в его работу, а он в мою. Не всем тренерам так везет, откровенно скажу.
- Какой бюджет сейчас у "Карпат"?
- Для первой лиги.
- Достаточно ли этого для борьбы за выход в УПЛ?
- Посмотрим. У нас впереди целый сезон. Уже в конце мы будем знать, сколько мы потратили. Пока что этого достаточно, - сказал Маркевич.
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