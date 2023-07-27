Первая лига. Виктория и Мариуполь голов не забивали

Новый сезон Первой лиги стартовал игрой в Борисполе, где "Мариуполь" принимал "Викторию". Команды в межсезонье встречались между собой и тогда победили мариупольцы – 3:2. Однако фаворитом в официальной игре считалась "Виктория", которая смогла существенно усилиться летом. Что касается "Мариуполя", то стоит отметить появление в стартовом составе 36-летнего нападающего Александра Батальского, являющегося лучшим действующим бомбардиром Первой лиги.

На первых минутах вся основная борьба шла в центре поля, без продвижения вперед. Только за счет стандартов команды пытались создать хоть что-то опасное. Было заметно, что подопечным Бессмертного еще не хватало сыгранности. Борьба, борьба и еще раз борьба. Однако, ожидали ли мы большего от противостояния этих соперников в первом официальном матче?

Даже, несмотря на невысокий темп, гости должны были выходить вперед, но Караващенко парировал удар Покотилюка, а Машталир не смог поразить пустые ворота. После этого коллектив из Сум перехватил инициативу, но забить не могли. С переходом из защиты в атаку были существенные проблемы у подопечных Красноперова. На перерыв команды ушли без голов, хотя ближе к голу были футболисты "Виктории".

Во второй половине встречи продолжали играть первым номером гости, но добиться своего никак не могли. Не хватало подопечным Бессмертного последней передачи. Что касается мариупольцев, то до Батальского мяч доходил очень редко. Хорошую возможность отличиться имел Ульянов, но он пробил мимо ближнего угла. В конце матча начали чаще контролировать мяч хозяева, но работы у Литвиненко не было. В итоге, вырвать победу никто из соперников не смог.

Первая лига. 1-й тур

"Мариуполь" -"Виктория" 0:0

"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Пуды, Терехов, Харжевский, Шушко, Чернецкий, Мочевинский, Булгаков, Пентелейчук, Батальский, Махиня

"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко – Сасовский, Нелин, Бычков, Ульянов, Покотилюк, Лебеденко, Чеглов, Здырко, Машталир, Галенко